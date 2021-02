Após campanha, adolescente cego deve receber máquina de escrever em Braille

O jovem Gabriel Gomes, de 13 anos, é deficiente visual de nascença e está bem perto de concretizar o sonho de ter uma máquina de escrever em Braille. A partir da reportagem divulgada na terça-feira (16) em OLiberal.com, uma família que mora no Estado da Bahia se ofereceu para doar o equipamento ao jovem. Ainda nesta quarta-feira (17) à tarde, o ex-jogador Vandick Lima, ex-presidente do Paysandu Esporte Clube, time do coração de Gabriel, fez uma visita ao jovem e está intermediando a vinda da máquina que vai permitir ao adolescente dinamizar seus estudos juntamente com o professor Adelson Mafra, em casa, de forma voluntária.

"Eu estou muito feliz com esse gesto e de outras pessoas interessadas em nos ajudar. Agradeço de coração", afirma a mãe de Gabriel, Priscila Gomes. A partir da informação repasada pelo Movimento de Emaús, a Redação Integrada de O Liberal produziu a matéria, que fez muitas pessoas tomaram conhecimento da situação da família. Priscila, além de ser mãe de Gabriel, também tem outra filha, Gabrielle, de 17 anos. A jovem tem microencefalia, paralisia cerebral e é deficiente visual. Priscila encontra-se desempregada, morando com os filhos na casa dos pais no bairro Mangueirão, em Belém.

Um dos internautas que conferiu a postagem foi uma amiga de Vandick, conhecida como Dani, em Santa Catarina. Ela marcou o ex-jogador nas redes sociais. Vandick leu a reportagem nesta quarta-feira à tarde fez uma visita a Gabriel. Não bastasse receber o ídolo bicolor em casa, o rapaz ainda ganhou um presente: a camisa do Paysandu quando o subiu para a Série B em 2014, e Vandick era o então presidente do clube.

Doações

"Eu penso que quem pode, tem obrigação de ajudar. Eu li a matéria, me sensibilizei, compartilhei com outras pessoas e fui visitar o Gabriel", ressalta Vandick.

Por meio das redes sociais, o assunto acabou chegando até o preparador físico Vicente Grillo, cuja tia, na Bahia, possui uma máquina de escrever que foi do marido dela e vai doá-la para Gabriel. Um filho de Vandick vai providenciar o envio da máquina até Belém, para que o jovem possa utilizá-la nos estudos em Braille.

Priscila Gomes informa que tem recebido, desde terça-feira, ligações de pessoas interessadas em ajudar a família dela. "A torcida Paixão Alviceleste" ligou e disse que vai doar uma camisa oficial para o Gabriel e mais fraldas geriátricas tamanho "M" que vão servir para a minha filha", relata a mãe de Gabriel. Para eventuais doações, a família de Gabriel disponibiliza o contato: 98924-6056.