Adesão do Pará: veja o que abre e fecha em Belém no feriado desta sexta-feira (15/8)

O feriado da Adesão do Pará, que marca a independência da Província do Grão-Pará em 1823, será celebrado na sexta-feira, 15 de agosto, e irá alterar o funcionamento de diversos serviços e estabelecimentos em Belém e na região metropolitana.. Confira os horários especiais para se programar:

Orgãos municipais:

Segundo nota da Prefeitura de Belém, os serviços dos órgãos municipais funcionarão normalmente, em regime de escala: “Na sexta-feira, 15 de agosto, feriado da Adesão do Pará, os serviços essenciais da Prefeitura de Belém — como arrecadação, saúde, segurança, defesa social, mobilidade urbana, parques, museus, teatros, cemitérios, limpeza e conservação urbana, assistência social (incluindo os conselhos tutelares) e espaços de visitação turística — funcionarão em regime de escala para garantir o atendimento à população.

O Bosque Rodrigues Alves funcionará normalmente no dia 15. Não abrirá apenas nas datas 12 e 13, 19 e 20, e 26 e 27 de agosto, terças e quartas-feiras para intensificar os trabalhos de manutenção do espaço.

Agências Bancárias:

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os bancos não abrem presencialmente ao público nas datas consideradas feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais ou nacionais, por isso, não haverá atendimento bancário em 15/08, por ser feriado oficial em todo o estado do Pará.

As compensações bancárias, incluindo a TED, não são efetivadas nos feriados. Somente o PIX. Boletos de cobrança e contas de consumo (água, energia, telefone, entre outros) com vencimento no feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte, lembrando que o sábado não é considerado dia útil e, por essa razão, não há liquidação financeira. Já no caso dos tributos e impostos, caso vençam nos dias em que não há compensação bancária, é necessário que o pagamento seja antecipado, para evitar a incidência de juros e multa.

Comércio:

Segundo o Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas), as lojas irão funcionar em horário especial na sexta-feira, sendo:

Lojas de rua: 8h às 18h

Lojas de Shopping: 11h às 21h.

Hemopa:

A unidades de coleta da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) irão funcionar de 7h30 às 17h.

Shopping Centers:

Shopping Metrópole Ananindeua:

Lojas e Quiosques: 12h às 22h, Praça de Alimentação e Restaurantes: 12h às 22h, Academia: 9h às 15h, Cinema: Conforme a programação

Shopping Castanheira:

Lojas: 11h às 21h, Praça de alimentação e parque: 11 às 22h, Supermercados Líder: 8h às 21h, Academia e cinema: conforme programação

Shopping Bosque Grão-Pará:

Lojas: 11h às 21h, Praça de Alimentação - 11h às 22h, Restaurantes - 11h às 23h, Cinema e academia - De acordo com a programação

Parque Shopping Belém:

Lojas: 11h às 21h, Praça de alimentação e lazer: 10h às 22h, Restaurantes: 11h00 às 22h, Cinema: De acordo com a programação

Shopping Boulevard Belém:

Lojas: 11h às 21h, Praça de Alimentação e Lazer: 11h às 22h, Restaurantes:11h às 00h, Cinema: De acordo com a programação

