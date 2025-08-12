Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
#end
O Liberal chevron right Belém chevron right

Adesão do Pará: veja o que abre e fecha em Belém no feriado desta sexta-feira (15/8)

Confira os horários especiais de funcionamento para aproveitar o feriado sem imprevistos

Laura Serejo* e Ayla Ferreira*
fonte

Belém (Foto: Tarso Sarraf / O Liberal)

O feriado da Adesão do Pará, que marca a independência da Província do Grão-Pará em 1823, será celebrado na sexta-feira, 15 de agosto, e irá alterar o funcionamento de diversos serviços e estabelecimentos em Belém e na região metropolitana.. Confira os horários especiais para se programar:

Orgãos municipais:

Segundo nota da Prefeitura de Belém, os serviços dos órgãos municipais funcionarão normalmente, em regime de escala: “Na sexta-feira, 15 de agosto, feriado da Adesão do Pará, os serviços essenciais da Prefeitura de Belém — como arrecadação, saúde, segurança, defesa social, mobilidade urbana, parques, museus, teatros, cemitérios, limpeza e conservação urbana, assistência social (incluindo os conselhos tutelares) e espaços de visitação turística — funcionarão em regime de escala para garantir o atendimento à população.

O Bosque Rodrigues Alves funcionará normalmente no dia 15. Não abrirá apenas nas datas 12 e 13, 19 e 20, e 26 e 27 de agosto, terças e quartas-feiras para intensificar os trabalhos de manutenção do espaço.

Agências Bancárias: 

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os bancos não abrem presencialmente ao público nas datas consideradas feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais ou nacionais, por isso, não haverá atendimento bancário em 15/08, por ser feriado oficial em todo o estado do Pará.

As compensações bancárias, incluindo a TED, não são efetivadas nos feriados. Somente o PIX. Boletos de cobrança e contas de consumo (água, energia, telefone, entre outros) com vencimento no feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte, lembrando que o sábado não é considerado dia útil e, por essa razão, não há liquidação financeira. Já no caso dos tributos e impostos, caso vençam nos dias em que não há compensação bancária, é necessário que o pagamento seja antecipado, para evitar a incidência de juros e multa.

VEJA MAIS

image Feriado da Adesão do Pará deve movimentar mais de 18 mil passageiros no Terminal Rodoviário de Belém
Segundo a administração do terminal, estão previstos 14.300 embarques e 4.200 desembarques ao longo do feriado prolongado

Comércio: 

Segundo o Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas), as lojas irão funcionar em horário especial na sexta-feira, sendo: 

Lojas de rua: 8h às 18h

Lojas de Shopping: 11h às 21h.  

Hemopa:

A unidades de coleta da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) irão funcionar de 7h30 às 17h.

Shopping Centers:

Shopping Metrópole Ananindeua:

Lojas e Quiosques: 12h às 22h, Praça de Alimentação e Restaurantes: 12h às 22h, Academia: 9h às 15h, Cinema: Conforme a programação

Shopping Castanheira:

Lojas: 11h às 21h, Praça de alimentação e parque: 11 às 22h, Supermercados Líder: 8h às 21h, Academia e cinema: conforme programação

Shopping Bosque Grão-Pará:

Lojas: 11h às 21h, Praça de Alimentação - 11h às 22h, Restaurantes - 11h às 23h, Cinema e academia - De acordo com a programação

Parque Shopping Belém:

Lojas: 11h às 21h, Praça de alimentação e lazer: 10h às 22h, Restaurantes: 11h00 às 22h, Cinema: De acordo com a programação

Shopping Boulevard Belém:

Lojas: 11h às 21h, Praça de Alimentação e Lazer: 11h às 22h, Restaurantes:11h às 00h, Cinema: De acordo com a programação

(Matéria em atualização)

*Estagiárias de jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias e Fabiana Batista, coordenadores do núcleo de Atualidades)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Abre e Fecha

belém
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Estádio Baenão em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Estádio Baenão, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

12.08.25 15h35

DIA DOS PAIS

Grupo Liberal celebra Dia dos Pais com humor e sabores da Amazônia

A iniciativa reforça o compromisso do Grupo Liberal com o bem-estar de seus colaboradores, criando espaços de reconhecimento, descontração e valorização

07.08.25 19h22

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Parque Estadual do Utinga em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

07.08.25 14h00

BELÉM 

Prefeitura retira 14,6 toneladas de fios irregulares de postes em Belém

Operação Rede Segura promove segurança e melhora visual urbano na capital paraense

06.08.25 18h00

MAIS LIDAS EM BELÉM

OUTRA UTILIDADE

VÍDEO: jovem é flagrado transportando botijão de gás em patinete elétrico nas ruas de Belém

Cena gerou debate nas redes sociais; veja as regras de uso do aparelho

07.08.25 19h32

MEME OU REAL?

Patinetes elétricos com placa de ‘vende-se’ são flagrados na feira do Barreiro, em Belém

O caso viralizou após vídeos do caso serem compartilhados nas redes sociais

10.08.25 15h16

Mobilidade urbana

Como usar os patinetes elétricos em Belém? Veja regras, qual aplicativo e dicas

Belém é a primeira capital do Norte a oferecer serviço com 600 patinetes elétricos; saiba onde alugar e o que fazer se acabar a bateria

04.08.25 13h17

NOVIDADE

Patinete elétrico público se torna alternativa sustentável de mobilidade entre moradores de Belém

Para muitos, os patinetes já se apresentam como uma alternativa sustentável e eficiente para enfrentar o trânsito e circular com mais tranquilidade pelo centro da capital

04.08.25 16h54

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda