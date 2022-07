Acidente de trânsito: carro vai parar no canteiro central da avenida Centenário, em Belém

Um acidente de trânsito ocorreu na tarde desta segunda-feira (18), na avenida Centenário, próximo à avenida Augusto Montenegro, em Belém. Um veículo de passeio modelo Hilux foi parar no meio do canteiro central da avenida. De acordo com populares, o condutor teria tentando desviar para evitar uma colisão e acabou virando com o carro. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do condutor.

A reportagem tenta contato com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) para detalhar o caso. Matéria em atualização!