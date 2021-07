VÍDEO: acidente com carretas causa grande engarrafamento na BR-316

Motoristas que partem de Belém rumo a Santa Izabel nesta quinta-feira (29) estão tendo problemas com vários trechos de lentidão na BR-316, a partir do trevo de Mosqueiro. O engarrafamento acontece por causa do acidente entre duas carretas, ocorrido na noite desta quarta (28), no quilômetro 32, em Santa Izabel do Pará. Um caminhoneiro morreu no choque entre os dois caminhões. Veja:

Apenas no início da tarde as ferragens dos dois caminhões envolvidos no acidente foram retiradas da pista. Os restos das carretas foram colocadas em caminhões-guincho.

A redação integrada de O Liberal segue apurando o fluxo na BR-316. Acompanhe.