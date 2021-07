Colisão entre carretas na BR-316 deixa uma pessoa morta na altura de Santa Izabel do Pará

Um grave acidente de trânsito no final da noite desta quarta-feira, 28, matou um caminhoneiro na rodovia BR-316, na altura do KM-32, em Santa Izabel do Pará. De acordo com informações do 12º Grupamento Bombeiro Militar (GBM), a colisão foi por volta das 23h, em um retorno um pouco antes da entrada do município da Região Metropolitana de Belém.

O motorista de um dos veículos, que seguia em direção à Santa Izabel, acessou o retorno para mudar de rota. A outra carreta, que vinha em velocidade alta e ia em direção à Belém, não reduziu perto do retorno e acabou colidindo com a traseira do outro veículo no meio da manobra.

O motorista do veículo pesado que se chocou com o outro morreu no local. Como o corpo ficou preso nas ferragens, os bombeiros do 12º GBM atuaram nos trabalhos de desencarceramento para que o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, unidade regional de Castanhal, pudesse removê-lo.

Agentes da Unidade Operacional (UOP) de Castanhal da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuaram na ocorrência, acompanhando os trabalhos e colhendo informações. Até a manhã desta quinta, 29, os veículos destruídos seguiam na BR, causando um pouco de lentidão no trânsito.