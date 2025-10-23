Capa Jornal Amazônia
Ação solidária ‘Fios de Amor’ busca doações de cabelos para mulheres com câncer; veja como doar

São aceitas mechas de cabelo de 15 a 20 centímetros de comprimento

Ayla Ferreira*
fonte

São aceitas mechas de cabelos de 15 a 20 centímetros de comprimento, naturais ou tingidas, desde que os fios estejam em bom estado. (Foto: Divulgação)

A ação solidária ‘Fios de Amor’ está arrecadando cabelos até o final deste mês em Belém, com o objetivo de confeccionar perucas para mulheres em tratamento contra o câncer. As doações podem ser feitas até 31 de outubro em um salão de beleza localizado em um shopping no bairro Parque Verde. Todos os cabelos arrecadados serão enviados para tecer e doados para pacientes do Hospital Ophir Loyola.

A programação conta com palestras e uma oficina de pintura de taças com Rose Maiorana

“Sabemos da importância do cabelo para uma mulher. Cada doação leva consigo amor, coragem e esperança de que aquele momento vai passar. E ajudar mulheres que enfrentam o câncer é lembrar que, mesmo nos momentos mais difíceis, elas não estão sozinhas, existe uma rede de pessoas que se importam”, afirma Thainá Garcia, uma das responsáveis pela ação. Segundo ela, como forma de agradecimento, as doadoras irão receber manicure, pedicure, design de sobrancelhas e um kit especial para manter os cuidados com o novo visual.

Segundo Thainá, a ação nasceu em 2018 com o propósito de transformar dor em esperança. “A ideia é ir além das campanhas tradicionais já realizadas no Outubro Rosa. Queríamos criar um gesto coletivo que realmente tocasse vidas e que fizesse a diferença na vida dessas mulheres. É uma ação que acontece em conjunto em outros estados do Norte e Nordeste”, destaca.

São aceitas mechas de cabelos de 15 a 20 centímetros de comprimento, naturais ou tingidas, desde que os fios estejam em bom estado. Este ano, a meta dos organizadores é de alcançar mais mulheres e atingir a quantidade de 120 mechas.

Serviço

Ação solidária ‘Fios de Amor’

Data: até 31 de outubro
Hora: 10h às 22h
Local: Hasegawa Studio de Beleza - unidade Parque Shopping
Endereço: Rod. Augusto Montenegro, 4300 - Parque Verde, Belém - PA, 66093-001

As doações podem ser feitas até 31 de outubro no salão localizado no 1º piso do Parque Shopping Belém, na avenida Augusto Montenegro. 

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem

