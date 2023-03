Ação ‘Portões Abertos’ realiza serviços de cidadania e visita guiada na praça da Bandeira, em Belém

O Comando Militar do Norte (CMN) realizou na manhã deste sábado, 25, a ação "Portões Abertos", com o objetivo de proporcionar à população serviços de cidadania e cuidados com a saúde humana e dos pets, entre eles emissão de RG, vacinação contra a Covid-19 e antirrábica, entre outros serviços gratuitos. As atividades ocorreram na praça da Bandeira, em Belém, até às 12h.

A população também conheceu as instalações do Quartel-General Integrado (QGI), por meio de uma visita guiada no Espaço Cultural e no Monumento recém-inaugurado, "Pracinhas da Amazônia", uma homenagem aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial.

O Comandante Militar do Norte, General Costa Neves, explicou que as atividades fazem parte da celebração de 10 anos do CMN. “Hoje abrimos os portões para trazer a população para nos conhecer, saber as nossas atividades e trazer os serviços. Uma das características do Exército Brasileiro é a Mão Amiga, e uma forma de estar junto é prestando serviços à sociedade, a qual nós servimos”, disse.

Além dos serviços e a visita aberta à população, os militares receberam um grupo de escoteiros. Ana Claudia Cardoso, 14 anos, que integra o Grupo General Figueiredo, da União dos Escoteiros do Brasil, ficou feliz em participar da atividade. “É a primeira vez que ‘tô’ participando de uma atividade dessa, ‘tô’ achando bem legal e interessante. Tudo me chamou atenção”, pontuou.

Até o meio-dia as famílias que levaram crianças participaram de recreação e jogos, com exposição de viaturas e carros clássicos. O encerramento ficou por conta da apresentação da Banda de Música do CMN, e apresentação dos Cães de Guerra da Polícia do Exército e do Regimento de Polícia Montada.