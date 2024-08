Ação integrada combate descarte irregular de lixo em Belém, nesta terça-feira (13)

Diferentes secretarias intensificaram a fiscalização para combater o descarte irregular de lixo, após uma autuação por descarte irregular na manhã desta terça-feira (13/8). Na ocasião, o condutor de um veículo foi flagrado descartando resíduos de forma irregular no canal da tv. Antônio Baena, no bairro da Pedreira. Entre as secretarias envolvidas na fiscalização estão: Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), Saúde (Sesma), Meio Ambiente (Semma) e Saneamento (Sesan), pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), Fundação Papa João XXIII (Funpapa), Guarda Municipal e agências distritais. Com informações da Agência Belém.

Segundo a prefeitura, o local é um ponto onde casos como esse costumam se repetir. Na situação desta terça-feira, o condutor do veículo foi autuado,advertido e orientado sobre a forma correta de descarte de qualquer material. Eles ainda destacam outros casos que ocorreram no mesmo trecho e associam as autuações ao trabalho da nova iniciativa de fiscalização.

"Estas apreensões demonstram com exatidão que a criação e o trabalho do comitê permanente de combate a crimes ambientais e descarte irregular de lixo na cidade está funcionando. A fiscalização integrada está nas ruas, entretanto, precisamos que o cidadão nos ajude e também seja nosso fiscal e denuncie”, conclui Luzielma Santana Ferreira, técnica da Sesan”.

VEJA MAIS

O que fazer nessas situações

Nos casos em que lixo seja descartado irregularmente é possível denunciar através do número de contato da guarda municipal. O mesmo também pode ser feito para solicitar a retirada de lixo e outros entulhos que possam estar prejudicando a vida dos belenenses em qualquer trecho da cidade.

Serviço

Guarda Municipal - 153 (para denunciar descarte de lixo)

Disque Entulho - 91-984990059 (para recolher entulho)