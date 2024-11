Ação do Novembro Azul leva atendimentos gratuitos de saúde para homens neste domingo (24)

Diversos atendimentos gratuitos de saúde para os homens estarão disponíveis neste domingo (24/11), na praça Batista Campos, a partir das 8h. O cuidado com a saúde masculina é o foco da ação da campanha Novembro Azul, que será realizada em um dos principais logradouros no centro de Belém.

Os profissionais da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) realizarão diferentes atendimentos como orientação de saúde para homens, agendamento para exames e consultas, testagem rápida para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), vacinação, orientação nutricional, verificação de pressão arterial e entrega de kit de saúde bucal.

A programação ocorrerá das 8h às 13h com o objetivo incentivar o cuidado e a atenção do homem com a própria saúde, prevenindo doenças e complicações que podem ser evitadas.