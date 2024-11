UsiPaz Guamá realiza atendimento de saúde para homens em alusão ao Novembro Azul

A Usina da Paz do bairro do Guamá, em Belém, promoveu, nesta sexta-feira (08/11), uma importante ação de saúde direcionada ao público masculino, em alusão à campanha do Novembro Azul, que visa conscientizar sobre a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. A programação é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde Pública (Sespa) e Secretaria de Articulação da Cidadania (Seac).

O evento ofereceu atendimentos gratuitos com o médico clínico geral, vacinação, palestras e enfermagem (aferição de pressão arterial, medição de glicemia e triagem de outros sinais vitais). Além disso, os serviços também estiveram disponíveis para a população em geral, com atendimentos pediátricos e ginecológicos.

O trabalhador da construção civil Ruben Lobato, de 62 anos, estava com problemas de pressão alta e aproveitou para pedir orientações nos atendimentos de saúde. "Esta iniciativa é excelente, aproveitei para me consultar, pois estava sentido a minha pressão alta. Esse serviço de saúde ajuda toda a comunidade, principalmente nós homens, que relaxamos às vezes e não nos cuidamos", disse.

Prevenção

Um dos destaques da programação foi a realização de encaminhamentos para exames específicos, com ênfase no exame de PSA (Antígeno Prostático Específico), fundamental para o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Este tipo de exame é uma ferramenta crucial na detecção inicial da doença, que tem grandes chances de cura quando descoberta precocemente.

O aposentado Valdemar Macêdo, de 79 anos, foi uma das dezenas de pessoas que garantiram o encaminhamento para exames específicos. "Hoje, eu vim cuidar da minha saúde, passei pelo atendimento com o médico e já garanti os encaminhamentos para os exames. Sempre que tem essas ações de saúde, venho à Usina porque é tudo muito rápido", contou.

A secretária de Articulação da Cidadania, Elieth de Fátima Braga, ressaltou que "o Novembro Azul nas Usinas da Paz não é apenas uma campanha, é uma extensão do nosso compromisso com a vida e o bem-estar de todos. É um momento de união para transformar a prevenção em um hábito e garantir que os homens estejam cada vez mais conscientes e saudáveis".

Novembro Azul

Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens no Brasil. A campanha do Novembro Azul ressalta a importância de uma alimentação saudável, exercícios físicos e consultas médicas regulares, como parte de uma rotina de cuidados com a saúde masculina.

Serviço

Ao longo deste mês, as demais Usinas da Paz também vão realizar programações em alusão ao Novembro Azul. Todos os cronogramas de atividades das Usinas da Paz podem ser consultados no perfil oficial do Instagram (@usinasdapaz).