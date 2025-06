Ação de vacinação de trabalhadores da orla de Icoaraci inicia nesta quinta (19) e segue até sábado

Com o objetivo de reforçar a proteção do público que atua diariamente em áreas de grande circulação de pessoas, especialmente visitantes e turistas, os trabalhadores da orla de Icoaraci serão o público-alvo de uma ação especial de vacinação. A iniciativa é da Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). O momento inicia na próxima quinta-feira (19) e segue até sábado (21), das 9h às 17h.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Remédio para dores, inflamações e massagem, óleo de andiroba é destaque de vendas no Ver-O-Peso]]

A iniciativa integra o conjunto de ações preparatórias da cidade para a COP 30. Ao longo dos três dias, serão disponibilizados dois formatos de atendimento: um posto fixo, localizado ao lado da Igreja de São Sebastião, na orla (esquina com a Travessa Pimenta Bueno), e equipes volantes que percorrerão bares, restaurantes, feiras, portos e embarcações da região.

A expectativa é aplicar aproximadamente 3 mil doses de vacinas. Serão ofertadas doses de imunizantes como Dupla adulto (difteria e tétano), Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), Hepatite B, Influenza e Febre amarela. A ação busca atender trabalhadores de bares, restaurantes, feirantes, barqueiros e trabalhadores portuários que atuam na orla de Icoaraci.

Para receber a vacina, é necessário apresentar RG, CPF (obrigatório), Cartão SUS e, se possível, a carteira de vacinação.

Serviço

Ação de vacinação com trabalhadores da orla de Icoaraci.

Data: de 19 a 21 de junho

Hora: 9h às 17h

Local: Orla de Icoaraci (esquina com a Travessa Pimenta Bueno)

Endereço: ao lado da Igreja de São Sebastião

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidade