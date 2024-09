Ação de combate à violência sexual infantojuvenil entrega kits escolares em Ananindeua; veja onde

No próximo sábado, 21, crianças de 6 a 9 anos do bairro do Icuí, em Ananindeua, participam de atividades educativas sobre o combate à violência sexual e receberão, ao final, kits escolares como um incentivo aos estudos. A ação é do projeto voluntário Futuro Brilhante, que reúne profissionais e estudantes de diferentes áreas. A ação será realizada na Usina da Paz do Icuí, das 8h30 às 12h.

VEJA MAIS

O fundador do projeto, Diego Martins, explica que a ação será dividida em dois momentos. Em um dos espaços, voluntários conduzirão atividades lúdicas com as crianças, ensinando-as sobre os cuidados necessários para se protegerem e como denunciar casos de abuso. Em outro espaço, outra equipe conversará com os pais, orientando-os sobre como identificar sinais de abuso e o que fazer para denunciar.

Ao fim da ação, as crianças receberão kits de material escolar como forma de incentivo à permanência na escola. Os materiais distribuídos são arrecadados por meio de doações que podem ser entregues a qualquer momento nas bibliotecas da Uepa e UFPA.

Para mais informações, os interessados podem acessar o Instagram do projeto: @futuro.brilhante.