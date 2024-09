Festival #Partiu fortalece economia criativa e valoriza raízes pelo sudeste do Pará

Oferecer a oportunidade de geração ou incremento de renda a pessoas de comunidades periféricas em municípios do sudeste paraense, além de acesso à cultura. Essa é a proposta do Festival #Partiu - Música da Amazônia & Economia Criativa, um projeto que mistura legado social e valorização dos artistas locais. Nessa primeira edição, o evento ocorre de maneira itinerante e deve levar suas atividades a seis municípios do sudeste paraense: Jacundá, Água Azul do Norte, Parauapebas, Curionópolis, Redenção e Marabá.

Na programação do projeto em cada município, está prevista a realização de três dias de oficinas de artesanato e introdução ao empreendedorismo digital, uma feira de economia criativa, onde serão expostos todos os produtos resultantes das oficinas, e um show musical de artistas locais, com entrada franca. Em todas as atividades, serão tomadas medidas de acessibilidade, para garantir a participação inclusiva de pessoas com deficiência.

O Festival #Partiu - Música da Amazônia & Economia Criativa é um projeto genuinamente marabaense, assinado pela produtora cultural Ita do Norte Produções, que realiza a programação. O evento itinerante tem patrocínio da Equatorial Energia, por meio do Programa Semear, e apoio institucional da Fundação Cultural do Estado do Pará e do Governo do Pará.

“A formação sociocultural do interior do Pará é historicamente marcada pela carência de acesso à cultura e pela falta de reconhecimento das suas próprias manifestações artísticas, de uma maneira geral”, analisa Itair Rodrigues, produtor executivo do projeto. “Assim, o Festival #Partiu surge como uma resposta a necessidade de fazer com que os artistas se reconheçam como fazedores de cultura, valorizem suas raízes, democratizando o acesso à cultura e promovendo a inclusão social através da música e da produção artesanal, objeto das oficinas criativas”.

As atividades do projeto começam já na próxima segunda-feira (23), em Jacundá, e encerram na quinta-feira (26) com um show do cantor Charles do Arraia. Do dia 30 de setembro ao dia 03 de outubro, é a vez de Água Azul do Norte receber o projeto que apresenta o show de Khayo Lucio. Depois, a equipe do projeto desembarca em Parauapebas, de 07 a 10 de outubro, onde a programação terá apresentação de Vanessa Ayres. Já de 14 a 17/10, a parada é em Curionópolis, onde o cantor Tom Ferreira é uma atração. Em Redenção, o projeto permanece de 21 a 24 de outubro, Lucas Soutto é a atração do show de encerramento. E Marabá é o município onde o projeto conclui suas atividades, entre 04 e 11 de novembro, com show de Lynda Sousa.

SERVIÇO:

As oficinas criativas são gratuitas e têm vagas limitadas. Os interessados podem se inscrever clicando neste link.

Para informações, o Festival #Partiu disponibiliza o contato (94) 98135-1081.