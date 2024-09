Governo Lula prepara medida para proibir celular nas escolas

O Ministério da Educação prepara uma medida para banir o uso de smartphones nas escolas do país. Essa é apenas uma de um pacote de medidas que o ministério prepara para tentar conter os prejuízos do excesso de telas na infância e na adolescência.

“Nós estamos trabalhando na elaboração de um projeto de lei porque, na nossa avaliação, uma ‘recomendação’ seria muito frágil. Nosso objetivo é oferecer às redes de ensino segurança jurídica para que possam implementar as ações que estudos internacionais já apontam como mais efetivas, no sentido do banimento total [dos celulares nas escolas]” afirmou à Folha de São Paulo o ministro da Educação, Camilo Santana.

O ministro citou estudos sobre o impacto positivo do banimento e um relatório da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) que recomenda restrições e até o banimento de celulares nas escolas.

As medidas devem ser anunciadas em outubro, mês do dia das crianças e do professor.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)