Ação de cidadania leva serviços gratuitos a recicladores em Belém nesta sexta (6); veja mais

A cidade de Belém recebe, nesta sexta-feira (06/06), uma ação gratuita de cidadania voltada especialmente para recicladores e catadores de materiais reutilizáveis, em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado nesta quinta-feira (05/06). O evento, promovida pela Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE-PA), será realizado na Fundação Cultural do Pará (Centur), das 8h às 14h, e vai reunir serviços essenciais para garantir direitos e promover inclusão social.

VEJA MAIS

A iniciativa faz parte da programação da "Semana do Meio Ambiente" e oferece uma série de serviços voltados à população que atua diretamente com a coleta seletiva. Estarão disponíveis atendimentos jurídicos, orientações sobre direitos, emissão de documentos, serviços de saúde e bem-estar, além de atividades que valorizam o papel dos catadores na cadeia da reciclagem e na sustentabilidade urbana.

Durante a programação, serão ofertadas emissões de primeira e segunda via de documentos como RG, CPF, Título de Eleitor e certidões de nascimento, casamento e óbito. Também será possível emitir a Carteira de Trabalho Digital, realizar cadastro no site Gov.br, atualizar a caderneta de vacinação e receber atendimentos de autocuidado, como corte de cabelo, esmaltação e design de sobrancelhas. Haverá ainda a doação de mudas de plantas.

Além dos atendimentos diretos, a ação inclui uma feira de artesanato regional e a presença do projeto "Conexão Cidadã", que realiza atendimentos específicos a catadores e catadoras autônomos. A atividade conta com a colaboração de instituições parceiras, como a Secretaria Municipal de Saúde (SESMA), o Projeto Conexão Cidadã e o Instituto Embelleze.

A organização da ação explica que o foco da iniciativa é garantir cidadania e dignidade a um público que, muitas vezes, enfrenta barreiras no acesso a direitos básicos. “Nosso objetivo é proporcionar a essas pessoas o resgate da cidadania, oferecendo atendimentos jurídicos, emissão de documentos, serviços de saúde e educação em direitos. É um conjunto de ações pensado para garantir melhores condições de vida a esses trabalhadores”, destaca Jane Zaze, integrante da equipe de organização.

A defensora pública-geral do Pará, Mônica Belém, também ressaltou que a atividade se insere em um esforço institucional voltado à inclusão social e à promoção de práticas sustentáveis. “A pauta ambiental é, antes de tudo, uma pauta de direitos humanos. Promover essa ação com foco nos trabalhadores da coleta seletiva é uma forma de reforçar nosso compromisso com a cidadania, o desenvolvimento e a economia sustentável”, declarou.

A ação acontece em um espaço de grande circulação no centro de Belém e tem como meta beneficiar diretamente trabalhadores que exercem papel essencial na gestão dos resíduos urbanos, mas que frequentemente enfrentam exclusão e invisibilidade social.

Serviço

Ação de Cidadania – Semana do Meio Ambiente

Data: sexta-feira, 6 de junho;

Horário: 8h às 14h;

Local: Fundação Cultural do Pará (Centur) – Av. Gentil Bittencourt, 650, Belém (PA);

Serviços gratuitos de documentação, saúde, beleza, inclusão digital e atendimentos jurídicos;