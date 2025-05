Emprego: Defensoria Pública do Pará abre seleção para técnico; veja como participar

A Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE-PA) lançou o Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 001/2025 para contratar Técnicos de Defensoria em caráter temporário, conforme edital publicado nesta segunda-feira (26). São 8 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva. Para concorrer, o candidato precisa ter ensino médio completo.

A seleção visa reforçar o Núcleo de Defesa em Execução Penal (NUDEP), que localiza e acompanha pessoas presas na Região Metropolitana de Belém. A contratação está vinculada ao Convênio nº 931414/2022, firmado com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, com o objetivo de aprimorar o atendimento à população, especialmente na defesa das pessoas privadas de liberdade.

O contrato terá duração inicial de 12 meses, prorrogável por igual período, com carga horária de 30 horas semanais, em jornadas diárias de 6 horas. O trabalho será na sede do NUDEP, localizada na Rua Senador Manoel Barata, nº 170, bairro Comércio, em Belém. Os contratados também devem estar disponíveis para eventuais viagens.

Como participar?

As inscrições são gratuitas e serão feitas exclusivamente pelo site oficial da Defensoria (https://www.prosed.defensoria.pa.def.br). O processo seletivo inclui três etapas obrigatórias e eliminatórias: análise de documentos e currículo, entrevista presencial e verificação da autodeclaração para cotistas.

Na análise documental, será avaliada a experiência profissional e a regularidade dos documentos. Na entrevista, realizada na sede da Defensoria, será avaliada a aptidão para o cargo. Quem não comparecer ou não apresentar documento oficial com foto será eliminado. A nota mínima para aprovação é 5,0.

Quem pode se inscrever?

Podem participar brasileiros entre 18 e 74 anos, com ensino médio completo, em dia com as obrigações eleitorais e, para homens, com as obrigações militares. Não podem participar pessoas com condenações criminais definitivas.

Também estão impedidos parentes até o terceiro grau de membros da comissão organizadora ou do Defensor Público Geral, e quem teve contrato temporário com o governo do Pará nos últimos seis meses.

O resultado será divulgado em lista única, por ordem alfabética, além de listas específicas para cotistas. O processo seletivo tem validade de 12 meses, prorrogável por igual período. Os candidatos devem acompanhar as atualizações sobre o processo no site oficial e no Diário Oficial do Estado.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia