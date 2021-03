Cinco bairros de Belém tiveram o abastecimento de água interrompido pela Cosanpa; confira

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informou na tarde desta quarta-feira (3), que cinco bairros de Belém terão o abastecimento de água interrompido devido ao reabastecimento do reservatório que atende a área. São Brás, Fátima, Canudos e partes do Marco e Pedreira serão atingidos.

A Cosanpa não informou a previsão de conclusão do serviço.