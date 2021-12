97 famílias recebem unidades habitacionais nos conjuntos Riacho Doce, em Belém

O Governo do Estado entregou, na manhã desta terça-feira (21), 97 unidades habitacionais nos conjuntos Riacho Doce I e II, em Belém. A construção das unidades faz parte do projeto de Macrodrenagem da Bacia do Tucunduba, que beneficia os bairros do Guamá, Terra Firme, Canudos e Marco. Além de saneamento básico e mobilidade urbana, as obras garantem moradia para famílias que precisaram ser remanejadas por conta das intervenções no canal; ou estavam inscritas em programas de assistência habitacional do governo.

Iniciadas em 2006, as obras nos Conjuntos Riacho Doce I, II e III se arrastaram durante anos, até serem retomadas pelo Governo do Estado. Os 97 apartamentos entregues nesta terça-feira fazem parte de um conjunto de 368 unidades habitacionais localizadas nos conjuntos Riacho Doce I, II e III que já estão prontos para serem habitadas. Os demais apartamentos serão entregues aos moradores nos próximos meses, pela Companhia de Habitação do Pará (Cohab).

Durante o ato de entrega das unidades, o governador Helder Barbalho falou sobre a importância deste momento para as famílias contempladas. “É um sentimento de felicidade poder viver com essas famílias esse sonho da casa nova, da moradia digna. O sonho de poder ter um espaço seu. Com certeza será um natal especial, que eles poderão construir uma nova história em suas vidas. O Governo, cumprindo com sua obrigação, está trabalhando para que Belém possa ter uma nova condição urbana em bairros que historicamente alagam. São cinco bairros que vivem com alagamentos constantes e que, com a conclusão das obras do Tucunduba, nós viramos a página e permitimos com que essas comunidades vivam um novo ambiente”, declarou.

Para o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, os moradores estão sendo recompensados após anos de espera. “Foi uma grande luta. Nós não conseguimos logo a vitória, mas agora estamos podendo festejar. Queria parabenizar as famílias por nunca terem abandonado esse sonho, afirmou o gestor municipal.

O presidente da Cohab, Orlando Reis, destacou a importância de garantir moradia digna para a população. “Isso é consequência da ação do governo do Estado no grande projeto de Macrodrenagem, que envolve a bacia do Tucunduba. Hoje estamos finalizando essa obra que vai mudar a cara de Belém e dos bairros atingidos pela obra. Vamos ver que além da revitalização do canal, vamos produzir uma moradia digna e de qualidade para todos os contemplados", frisou.

Além das unidades habitacionais, os conjuntos Riacho Doce I e II, a área condominial tem pista de acesso pavimentada, piso-grama no entorno dos blocos, 24 vagas para estacionamento, uma praça com quase 225 m², bancos em concreto armado com encosto, iluminação pública e área gramada. As unidades também contam com uma estação de tratamento de água compacta, com sistema de reserva composto por um reservatório apoiado de 400 m³ e um reservatório elevado de 300 m³.

Moradores comemoram o sonho da casa própria nova

Para os contemplados com os novos apartamentos, o dia de hoje vai ficar marcado como a realização de sonhos. É o caso da dona de casa Ana Freitas, que recebeu a chave em nome da mãe, falecida em 2019. Com muita emoção por lembrar da espera vivida por sua genitora, ela comemorou a entrega da unidade.

“A expectativa era muito grande. A minha mãe veio do interior e, com muita luta, construiu uma casa que acabou pegando fogo. Desde então nós vínhamos esperando esse apartamento. Em 2019 minha irmã faleceu e nós seguimos em frente. Hoje minha felicidade é muito grande. Sei que minha mãe está em uma morada melhor. Eu agradeço a Deus e ao governador por estar dando essa felicidade a cada morador que está aqui recebendo essa casa”, declarou.

A aposentada Maria Auxiliadora dos Santos também realizou o sonho da casa nova. “Já tem 20 anos que estou esperando. Hoje eu tô muito feliz . Dou graças a Deus por ter chegado esse dia pra eu receber esse apartamento. Hoje vou sair do aluguel e vir pro meu apartamento. É um sonho. Agora é comemorar”, disse com alegria.