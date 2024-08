8ª Jornada Mundial dos Pobres: missa de abertura é realizada nesta sexta-feira (23) em Ananindeua

Em celebração à 8ª Jornada Mundial dos Pobres, a Arquidiocese de Belém terá uma programação especial de 23 de agosto a 17 de novembro. A abertura será nesta sexta-feira (23) com Santa Missa presidida pelo Bispo Auxiliar de Belém, Dom Paulo Andreolli, às 19h, no Santuário Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa, centro de Ananindeua, na Grande Belém.

A data é celebrada no dia 17 de novembro pela Igreja Católica, com o tema: "A oração do pobre eleva-se até Deus” (cf. Sir 21, 5)". A convocação foi feita pelo Santo Padre, o Papa Francisco, e tem como objetivo mobilizar as pessoas e comunidades para a conscientização e o combate à pobreza no mundo.

A jornada tem o objetivo de refletir e agir em prol dos mais necessitados, destacando a importância da solidariedade e do compromisso social como expressão da fé cristã. Entre as atividades da Jornada Mundial dos Pobres estão ações missionárias, visitas, arrecadação e doação de alimentos e em novembro ocorrerá a segunda Jornada Social de 2024 da Arquidiocese, que será realizada na Paróquia Santa Maria Mãe de Deus- Ananindeua. A primeira foi realizada na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em abril.

A Jornada Mundial dos Pobres

Na conclusão do Ano Santo da Misericórdia, em 2016, o Papa Francisco instituiu o Dia Mundial dos Pobres, um tempo dedicado a chamar todos os cristãos a ajudar os mais pobres e a compreender a dimensão da pobreza. Dessa forma, oferecer aos que mais sofrem injustiça e precariedade, o acolhimento e dignidade para resgatar a condição humana.

Serviço

Abertura da VIII Jornada Mundial dos Pobres

Data/hora: Nesta sexta-feira (23), às 19h.

Local: Santuário Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa (Praça Vera Cruz, Rodovia BR 316, KM 8, 262, Centro, Ananindeua).