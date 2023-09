7 de setembro: confira quais vias serão interditadas por conta do desfile em Belém

A partir das 5h desta quinta-feira (7), 31 pontos em vias próximas ao bairro de Nazaré, onde será realizado o desfile cívico-militar serão interditados, até às 13h. A medida visa garantir a segurança e ordem pública durante o evento, em alusão à Independência do Brasil. Uma ação integrada da Segurança Pública Estadual e Municipal, estará coordenando o bloqueio de vias e ordenamento do trânsito em torno do desfile.

Durante todo o evento, equipes de fiscalização do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Polícia Militar (PMPA), Guarda Municipal de Belém (GMB) e Secretaria Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), farão o bloqueio de vias, controle do trânsito para promover a fluidez, coibir as irregularidades e garantir a segurança. Por isso, é imprescindível que a população esteja atenta às orientações dos agentes de segurança e de trânsito.

“As equipes estarão distribuídas, tanto nos bloqueios das vias, quanto no entorno do evento, realizando rondas e orientando à população para garantir a mobilidade das pessoas e dos veículos, com objetivo de minimizar os transtornos para a população, para que todos possam curtir a programação do feriado, na capital, com tranquilidade”, disse o secretário de Segurança Pública, Ualame Machado

Confira os pontos de bloqueios para o desfile desta quinta-feira, 7 de setembro:

Trav. 14 de Março x Av. Gentil Bittencourt;

Trav. Quintino Bocaiuva x Av. Conselheiro Furtado;

Trav. Benjamin Constant x Av. Conselheiro Furtado;

Av. Gentil Bitencourt x Av. Serzedelo Corrêa;

Av. Brás De Aguiar x Trav. Dr Moraes;

Av. Brás De Aguiar x Trav. Benjamin Constant;

Av. Brás De Aguiar x Trav. Rui Barbosa;

Av. Gentil Bitencourt x Av. Generalíssimo Deodoro;

Trav. Dr Moraes X Av. Nazaré;

Av. Assis de Vasconcelos x Rua Osvaldo Cruz;

Av. Assis de Vasconcelos x Rua Aristides Lobo;

Av. Assis de Vasconcelos x Rua Gaspar Viana;

Av. Assis de Vasconcelos x Municipalidade;

Av. Assis de Vasconcelos x Av. Marechal Hermes;

Av. Visconde de Souza Franco x Av. Marechal Hermes;

Av. Visconde de Souza Franco x Rua Belém;

Trav. Primeiro de Março x Rua Gama Abreu;

Trav. Primeiro de Março x Rua Silva Santos;

Trav. Primeiro de Março x Rua Carlos Gomes;

Trav. Primeiro de Março x Rua Ó de Almeida;

Trav. Primeiro de Março x Rua Senador Manoel Barata;

Trav. Primeiro de Março x Rua 28 de Setembro;

Trav. Primeiro de Março x Rua Santo Antônio;

Trav. Primeiro de Março x Rua Gaspar Viana;

Trav. Frutuoso Guimarães X Rua Gaspar Viana;

Trav. Padre Eutíquio x Rua Gama de Abreu;

Trav. Padre Eutíquio x Rua Carlos Gomes;

Av. Almirante Tamandaré x Av. 16 de Novembro;

Rua dos Mundurucus X Trav. Quintino Bocaiuva;

Trav. Quintino Bocaiuva x Av. Gentil Bitencourt;

Av. Presidente Vargas x Marechal Hermes.