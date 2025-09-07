47º Círio de Nossa Senhora do Bom Remédio reúne fiéis em procissão no bairro do Coqueiro
Procissão percorre 4,6 km com homenagens e promessas; festividade terá programação religiosa e cultural
Neste domingo (7), a Arquidiocese de Belém, por meio do Santuário Nossa Senhora do Bom Remédio, no bairro do Coqueiro, realiza a 47ª edição do Círio de Nossa Senhora do Bom Remédio. A programação iniciou por volta das 7h, com a Santa Missa celebrada na Comunidade Imaculado Coração de Maria, localizada na Rodovia Mário Covas, no Conjunto Pedro Teixeira, e presidida pelo padre Ruinei Coelho, da Arquidiocese de Santarém.
Após a celebração, a imagem da Virgem do Bom Remédio foi colocada em uma berlinda ornamentada com flores, que percorre um trajeto de aproximadamente 4,6 km. Durante o percurso, muitos devotos participam com homenagens e pagamento de promessas, em agradecimento às graças alcançadas por intercessão da padroeira.
A procissão seguiu pelo Conjunto Pedro Teixeira, Rua A, Rodovia Mário Covas, SN1, WE11, SN9, WE7, COSANPA, SN6, WE8, até a Igreja Matriz. A caminhada será encerrada com uma missa no santuário da padroeira, presidida pelo cônego Vladian Alves, pároco da Paróquia Santíssima Trindade.
O pároco-reitor do Santuário, padre Richardson Santos, destacou a importância do momento para a comunidade. “Com muita alegria, nesta manhã, iniciamos mais um sírio em honra a Nossa Senhora do Bom Remédio. Quero desejar a cada paroquiano um santo e abençoado Círio. Que ela, que é a nossa mãe querida, interceda por nossas famílias e enfermos”, afirmou.
Entre os devotos presentes estava Marli Costa Pereira, que participa da procissão há cerca de sete anos. Ela relatou que o círio representa um momento de gratidão. “É agradecer a vida, agradecer as bênçãos derramadas por Nossa Senhora. Ela nos acolhe, nos dá amor e carinho, todos os dias protege a nossa família”, disse. Segundo Marli, muitas graças já foram alcançadas, principalmente relacionadas à saúde de seus familiares.
A dona de casa Rosalina Brito, de 51 anos, participa do Círio de Nossa Senhora do Bom Remédio há mais de quatro décadas. Ela contou que acompanha a festividade desde os 10 anos de idade. “A emoção é muito grande, né? Viver todo esse ano nessa festa, que desde criança eu acompanho. Todo ano a festa se renova”, afirmou.
Rosalina também relatou uma graça alcançada durante a gestação de seu filho. Segundo ela, havia o risco de a criança nascer com deficiência visual e auditiva, mas após pedir a intercessão da santa, o filho nasceu saudável.
Já a autônoma Alva Regina Lima, de 69 anos, disse que acompanha a procissão há 39 anos, desde que se mudou para o bairro. Para ela, a principal sensação é de gratidão. “É só agradecer, só gratidão a Deus e Nossa Senhora por estar mais um ano acompanhando a procissão”, afirmou.
Alva destacou ainda que já recebeu muitas bênçãos, mas uma em especial foi a cirurgia no coração da neta, que ocorreu quando ela tinha sete anos de idade. Hoje, com 15 anos, a jovem leva uma vida saudável. “Foi uma graça alcançada. Hoje ela é uma moça linda, com saúde, graças a Deus”, completou.
O padre Luan também destacou a importância do Círio para a comunidade. Ele afirmou que viver a procissão em homenagem à padroeira da região episcopal é um momento de fé e de reconhecimento do papel de Maria como intercessora. “Estamos aqui neste domingo vivendo o Círio de Nossa Senhora do Bom Remédio, e para nós é uma grande alegria reconhecer Maria como mãe da esperança, mãe de nosso Senhor que nos traz a salvação. Desejo a todos um feliz Círio”, declarou.
A festividade deste ano tem como tema “Bem Aventurada Virgem Maria, Mãe da Esperança”, em referência ao Ano Jubilar, em comunhão com a Igreja Católica que se prepara para viver o Jubileu da Esperança, em 2025. O cartaz oficial apresenta a imagem de Nossa Senhora do Bom Remédio associada ao Santuário, considerado a “Casa de Deus e Porta do Céu”.
A programação religiosa, iniciada em 4 de setembro, se estende até o dia 14. Ainda neste domingo (7), às 19h, será celebrada a Santa Missa presidida pelo padre Moisés, da Paróquia Natividade do Senhor Jesus, abrindo a primeira noite de festividade.
Na próxima terça-feira (8), a Missa Solene em comemoração ao segundo aniversário do Santuário será presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa, arcebispo emérito de Belém. Estão previstas ainda missas diárias celebradas por bispos, cônegos e padres da Arquidiocese de Belém e de Santarém, além da recitação do terço mariano, sempre às 18h, e da Novena de Nossa Senhora do Bom Remédio, às 18h40.
A programação cultural também faz parte da festividade. Durante todas as noites, após as celebrações, haverá apresentações de artistas locais na quadra paroquial. O espaço contará ainda com venda de comidas típicas, bingos todas as noites, incluindo o tradicional Bingo da Independência, marcado para a próxima sexta-feira (12), além de parque de diversões.
