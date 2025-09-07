Capa Jornal Amazônia
47º Círio de Nossa Senhora do Bom Remédio reúne fiéis em procissão no bairro do Coqueiro

Procissão percorre 4,6 km com homenagens e promessas; festividade terá programação religiosa e cultural

Amanda Martins
fonte

Caminhada saiu do Conjunto Pedro Teixeira e encerra com missa presidida pelo cônego Vladian Alves (Ivan Duarte / O Liberal)

Neste domingo (7), a Arquidiocese de Belém, por meio do Santuário Nossa Senhora do Bom Remédio, no bairro do Coqueiro, realiza a 47ª edição do Círio de Nossa Senhora do Bom Remédio. A programação iniciou por volta das 7h, com a Santa Missa celebrada na Comunidade Imaculado Coração de Maria, localizada na Rodovia Mário Covas, no Conjunto Pedro Teixeira, e presidida pelo padre Ruinei Coelho, da Arquidiocese de Santarém.

Após a celebração, a imagem da Virgem do Bom Remédio foi colocada em uma berlinda ornamentada com flores, que percorre um trajeto de aproximadamente 4,6 km. Durante o percurso, muitos devotos participam com homenagens e pagamento de promessas, em agradecimento às graças alcançadas por intercessão da padroeira.

image Fiéis agradecem graças alcançadas durante o 47º Círio, que tem como tema “Mãe da Esperança” (Ivan Duarte / O Liberal)

A procissão seguiu pelo Conjunto Pedro Teixeira, Rua A, Rodovia Mário Covas, SN1, WE11, SN9, WE7, COSANPA, SN6, WE8, até a Igreja Matriz. A caminhada será encerrada com uma missa no santuário da padroeira, presidida pelo cônego Vladian Alves, pároco da Paróquia Santíssima Trindade.

47º Círio de Nossa Senhora do Bom Remédio reúne fiéis em procissão no bairro do Coqueiro

O pároco-reitor do Santuário, padre Richardson Santos, destacou a importância do momento para a comunidade. “Com muita alegria, nesta manhã, iniciamos mais um sírio em honra a Nossa Senhora do Bom Remédio. Quero desejar a cada paroquiano um santo e abençoado Círio. Que ela, que é a nossa mãe querida, interceda por nossas famílias e enfermos”, afirmou.

Entre os devotos presentes estava Marli Costa Pereira, que participa da procissão há cerca de sete anos. Ela relatou que o círio representa um momento de gratidão. “É agradecer a vida, agradecer as bênçãos derramadas por Nossa Senhora. Ela nos acolhe, nos dá amor e carinho, todos os dias protege a nossa família”, disse. Segundo Marli, muitas graças já foram alcançadas, principalmente relacionadas à saúde de seus familiares.

A dona de casa Rosalina Brito, de 51 anos, participa do Círio de Nossa Senhora do Bom Remédio há mais de quatro décadas. Ela contou que acompanha a festividade desde os 10 anos de idade. “A emoção é muito grande, né? Viver todo esse ano nessa festa, que desde criança eu acompanho. Todo ano a festa se renova”, afirmou.

image A dona de casa Rosalina Brito (Ivan Duarte / O Liberal)

Rosalina também relatou uma graça alcançada durante a gestação de seu filho. Segundo ela, havia o risco de a criança nascer com deficiência visual e auditiva, mas após pedir a intercessão da santa, o filho nasceu saudável.

Já a autônoma Alva Regina Lima, de 69 anos, disse que acompanha a procissão há 39 anos, desde que se mudou para o bairro. Para ela, a principal sensação é de gratidão. “É só agradecer, só gratidão a Deus e Nossa Senhora por estar mais um ano acompanhando a procissão”, afirmou.

image A autônoma Alva Regina Lima (Ivan Duarte / O Liberal)

Alva destacou ainda que já recebeu muitas bênçãos, mas uma em especial foi a cirurgia no coração da neta, que ocorreu quando ela tinha sete anos de idade. Hoje, com 15 anos, a jovem leva uma vida saudável. “Foi uma graça alcançada. Hoje ela é uma moça linda, com saúde, graças a Deus”, completou.

O padre Luan também destacou a importância do Círio para a comunidade. Ele afirmou que viver a procissão em homenagem à padroeira da região episcopal é um momento de fé e de reconhecimento do papel de Maria como intercessora. “Estamos aqui neste domingo vivendo o Círio de Nossa Senhora do Bom Remédio, e para nós é uma grande alegria reconhecer Maria como mãe da esperança, mãe de nosso Senhor que nos traz a salvação. Desejo a todos um feliz Círio”, declarou.

image Padre Luan (Ivan Duarte / O Liberal)

A festividade deste ano tem como tema Bem Aventurada Virgem Maria, Mãe da Esperança”, em referência ao Ano Jubilar, em comunhão com a Igreja Católica que se prepara para viver o Jubileu da Esperança, em 2025. O cartaz oficial apresenta a imagem de Nossa Senhora do Bom Remédio associada ao Santuário, considerado a “Casa de Deus e Porta do Céu”.

A programação religiosa, iniciada em 4 de setembro, se estende até o dia 14. Ainda neste domingo (7), às 19h, será celebrada a Santa Missa presidida pelo padre Moisés, da Paróquia Natividade do Senhor Jesus, abrindo a primeira noite de festividade.

Na próxima terça-feira (8), a Missa Solene em comemoração ao segundo aniversário do Santuário será presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa, arcebispo emérito de Belém. Estão previstas ainda missas diárias celebradas por bispos, cônegos e padres da Arquidiocese de Belém e de Santarém, além da recitação do terço mariano, sempre às 18h, e da Novena de Nossa Senhora do Bom Remédio, às 18h40.

A programação cultural também faz parte da festividade. Durante todas as noites, após as celebrações, haverá apresentações de artistas locais na quadra paroquial. O espaço contará ainda com venda de comidas típicas, bingos todas as noites, incluindo o tradicional Bingo da Independência, marcado para a próxima sexta-feira (12), além de parque de diversões.

 

Belém
