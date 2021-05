330 mil pessoas já receberam a segunda dose de imunização contra a covid-19 em Belém

Já há 330 mil pessoas devidamente imunizadas contra a covid-19, em Belém, após tomar a segunda dose dos imunizantes CoronaVac ou Oxrford / AstraZeneca. A primeira dose chegou a 540 mil pessoas. Esse balanço foi divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma), na manhã desta segunda-feira (31).

Durante a semana de 24 a 29 de maio, foram 47.388 mil imunizados do grupo de comorbidades, 9.068 pessoas com deficiência, 3.564 gestantes, 747 puérperas, 1.407 trabalhadores da limpeza urbana, 1.190 portuários e aeroportuários e 6.297 trabalhadores da educação, sendo que esse grupo foi imunizado no último dia 29, com a vacina da Pfizer, em nove pontos da capital.

Cláudio Salgado, diretor de Vigilância à Saúde da Sesma, explica que a previsão é vacinar o mais rápido possível toda a categoria de educadores, que reúne cerca de 25 mil pessoas no ensino público e privado.

"Quando o governo repassa as vacinas para a Secretaria Municipal de Saúde a quantidade e o grupo já vêm estabelecido. Nós tínhamos 5.500 doses para os trabalhadores da educação e conseguimos fazer um pouco mais e definimos em um colegiado que começaríamos a atender os trabalhadores da educação infantil e especial", explica o diretor, ressaltando que os demais trabalhadores da educação ainda não entram no calendário da próxima semana pois é necessário aguardar um novo lote de vacinas para esse grupo específico.

A vacinação continua a partir desta segunda-feira e segue até sexta-feira (4), de 9h às 17h, em 18 pontos da capital. Essa nova etapa marca o inicio da imunização por idade. “A vacinação do grupo de idosos parou nos 59 anos e agora vai começar a baixar para quem tem 58,57 anos. Nós vamos continuar vacinando os grupos prioritários e, paralelamente, por idade até conseguir chegar aos 18 anos", pontuou Cláudio Salgado.

Cronograma:

31/05: Pessoas com comorbidade, nascidas de 1986 a 2003 (primeira chamada).

01/06: Profissionais de saúde (vacinação nos hospitais, segunda dose);

02/06: Pessoas com comorbidade, e pessoas com deficiência permanente, nascidas de 1962 a 2003 (2ª e 3ª chamadas);

03/06: Pessoas nascidas em 1962 (1ª chamada);

04/06: Pessoas nascidas em 1963 (1ª chamada).

Pontos de vacinação:

1. Aldeia Cabana. Avenida Pedro Miranda, S/N, bairro da Pedreira. Drive-thru e a pé;

2. Boulevard Shopping Belém - Estacionamento G6. Av. Visconde de Souza Franco, 776. Bairro Reduto, a pé;

3. Cassazum. Avenida Duque de Caxias, nº 1375, bairro do Marco, a pé;

4. Colégio do Carmo. Travessa Dom Bosco, nº 72, bairro da Cidade Velha, a pé;

5. Escola de Enfermagem da UEPA. Avenida José Bonifácio, nº 1289, bairro do Guamá,a pé;

6. FIBRA. Avenida Gentil Bittencourt, nº 1144, bairro de Nazaré; a pé;

7. FUNBOSQUE. Avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro; a pé;

8. Ginásio do CCBS-UEPA, esquina da Perebebuí com Almirante Barroso; a pé;

9. Ginásio Mangueirinho. Avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão; a pé;

10. Icoaraci: Igreja do Evangelho Quadrangular. Travessa São Roque, 789, Cruzeiro; a pé;

11. Icoaraci. Paróquia de São João e Nossa Senhora das Graças. Praça Pio XII, nº 148.

12. Igreja do Evangelho Quadrangular. Barão de Igarapé Miri, esquina com 25 de junho, bairro do Guamá, a pé;

13. Igreja Universal, rua Osvaldo Cruz 121, Verdejantes, a pé.

14. Mosqueiro. Hospital Municipal de Mosqueiro, rua 15 de Novembro, 545 – Vila, a pé;

15. Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusivo pelo acesso do condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G),a pé;

16. UNAMA. Avenida Alcindo Cacela, nº 287, a pé;

17. UNIFAMAZ. Avenida Visconde de Souza Franco, nº 72, bairro do Reduto, a pé;

18. Universidade Federal do Pará (Mirante do Rio/UFPA-Campus Guamá). Rua Augusto Corrêa, 01,Guamá,a pé.