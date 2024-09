26º Círio da Polícia Civil é realizado neste domingo (29/09) em Belém

A 26ª edição do Círio da Polícia Civil do Pará (PCPA) é realizada neste domingo, 29, em Belém. Católicos, servidores da instituição, prestam homenagens à Virgem de Nazaré com uma procissão, precedida de missa que estava marcada para iniciar às 7h. A celebração aconteceu no jardim da Delegacia Geral, localizada na Avenida Magalhães Barata, 209, bairro de Nazaré.

Com o término da missa, os participantes dão início à procissão que vai percorrer a avenida Magalhães Barata, travessa Nove de Janeiro e as avenida Governador José Malcher, Generalíssimo Deodoro e Nazaré até a Basílica Santuário.

Um dos participantes do Círio da PCPA é o delegado Rogério Moraes, de 49 anos, para quem o momento é de renovação: "Renovação da nossa fé, da esperança de um mundo melhor, e que traz ao nosso servidor alento, força para que ele continue a caminhar, não só na profissão mas na nossa vida como pessoa", ele expressa.

Em uma profissão com riscos acentuados, o delegado Daniel Castro, de 51 anos, destaca a necessidade de agradecer pela proteção divina nesse momento. Ele lembra de um episódio em especial, cujo livramento vivenciado atribui a uma intervenção milagrosa:

"O Círio da Polícia é o retorno com a nossa mãe para que ela possa nos proteger, nos abençoar. Eu nunca esqueço de uma operação em Altamira, onde eu trabalhava, há 22 anos. Era pra gente ir para uma operação na Terra do Meio e eu vim num Círio. Foi a primeira insurgência que eu tive na Polícia: o avião caiu, morreram policiais, oficiais de justiça, mas a gente está aqui, então eu tenho só o que agradecer".

Para o delegado Waltwitz, também presente na celebração, o Círio da PCPA tem o sentido de ser um marco ao longo do ano dos católicos da corporação: "Como se fosse uma passagem de um novo ano. A Polícia Civil há 26 anos vem mantendo essa tradição na instituição, cada vez renovando mais ainda a fé na proteção da Nossa Senhora a todos os policiais civis do nosso estado do Pará", comenta.