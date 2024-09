V Show de Talentos Solidário será atração no Theatro da Paz, em outubro

Em sua quinta edição, o Show de Talentos Solidário, organizado pelo Grupo Amigas Solidárias, será realizado no dia 22 de outubro próximo, às 20h, no palco do centenário Theatro da Paz. O evento terá várias atrações, mas a principal será o gesto de solidariedade de quem for conferir o show adquirindo o ingresso para colaborar com as obras e ações da Missão Belém, que atua no atendimento a pessoas em situação de rua na Grande Belém.

O ingresso dá direito a conferir apresentações dos artistas Markinho Duran; Heraldo Ramos, da banda Fruta Quente; Juliana Sinimbu; Joba, da banda Warilou; Aline Alves; Luiz Pardal e Trio Paraense (música instrumental); Daniel Araújo; Andréa Pinheiro; Guto Risuenho e, em especial, pessoas que gostam de cantar com hobby e terão oportunidade de mostrar seu talento na acústica do Da Paz. Mas não é só. A professora de dança Ana Unger apresentará um número solo enquanto se apresenta o cantor Leo Menezes. Outra atração da dança no evento será a exibição do professor Marcelo Tiganá. Todos são convidados para o show que será acompanhado em sua programação pela Amazônia Jazz Band.

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Theatro da Paz, no endereço https://www.ticketfacil.com.br/tp-v-show-de-talentos-solidario.html e a partir do Whatsapp: 91 9206-4389. “Este será o nosso quinto Show de Talentos Solidário e será em prol da Missão Belém, uma instituição católica com sede em Marituba. Nós já fizemos uma casa lá e estamos agora finalizando uma cozinha industrial com padaria e uma fábrica de açaí. Essas ações viabilizam o sustento das pessoas atendidas na Missão Belém”, destaca Ana Paula Teixeira, presidente do Grupo Amigas Solidárias.

Esse grupo tem uma atuação solidária há 11 anos. Ao longo de cada ano, várias ações solidárias com pessoas em necessidade são desenvolvidas pelas Amigas Solidárias. O grupo foi formalizado em um encontro entre amigas em 8 de abril de 2013, a partir do embrião, em 2008, reunindo parte das integrantes em ações para a manutenção da creche da Igreja Nossa Senhora da Hungria. São 32 integrantes efetivas e dezenas de voluntárias do Amigas Solidárias.

Entre obras viabilizadas pelo grupo estão: a construção da Casa de Acolhimento Luz da Fraternidade (Cabanagem); a reforma da Comunidade Terapêutica feminina Laços que nos unem (Mosqueiro); apoio e manutenção da Creche Pia Nossa Senhora das Graças (Guamá); a construção da escolinha de música do município de Anajás, no Marajó; a construção da brinquedoteca do Hospital Oncológico infantil Octávio Lobo e, agora, a ampliação e reforma das instalações do projeto Missão Belém.

A Missão Belém nasceu em 2005 na cidade de São Paulo, tendo como fundadores, o padre Jean Pietro e a irmã Cacilda, com foco em levar atendimento e evangelização a pessoas em situação de rua. Há 14 anos, eles estenderam essa obra fundando a Missão Belém no Pará, no município de Benevides, na Grande Belém. A Missão acolhe em média 280 pessoas em situação de vulnerabilidade. Por isso, há quatro anos, o Grupo Amigas Solidárias abraçou essa causa.