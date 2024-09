Círio de Nazaré: empreendedores aproveitam a festividade para impulsionar vendas de camisas

O Círio de Nossa Senhora de Nazaré, reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial pelo Iphan e declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, movimenta a economia do estado do Pará, tanto pelo aumento de visitantes na época quanto pelo aumento das vendas de diversos produtos ligados à festividade.

Um dos produtos mais vendidos são as camisas personalizadas do Círio de Nazaré. Empreendedores paraenses veem uma oportunidade no Círio para garantir uma renda extra com esses produtos, que são muito usados tanto por moradores locais como por turistas.

A empreendedora Cassia Dantas faz parte do grupo que vê na festividade nazarena uma oportunidade para venda. Ela confecciona e vende camisas personalizadas com o tema do Círio de Nazaré. Ela conta como iniciou no segmento:

Tudo começou em 2007, quando conheci uma técnica de pintura artesanal com a tinta chamada de acripuff. Fiquei apaixonada pela técnica, as camisas eram simplesmente lindas e falei pra minha mãe: ‘Nós vamos aprender a fazer essas pinturas!’ O que mais nos motivou a começar foi a expectativa de conseguir produzir algo novo, já que sempre estávamos envolvidas com o artesanato".

Cassia Dantas destaca que a confecção das camisas também ocorre por meio da fé: “O processo de escolhas das estampas é sempre uma etapa de muita cautela. Aí, fecho meus olhos e peço pra Nazinha me ajudar e me guiar, e, assim, montamos uma coleção em torno de 6 a 10 estampas. Com estampas clássicas com a santa e o manto tradicional até estampas com a santa em formato de Nazaré menina (com traços de criança). Nos três primeiros anos, o nosso processo era totalmente artesanal. Mas, com a grande demanda ano após ano, as encomendas já estavam em um nível que decidimos partir para o processo industrial".

Cássia Dantas vende camisas do Círio de Nazaré durante a festividade (Cristino Martins/)

A empreendedora observa que o público dela é bem variado e afirma que tem boas expectativas para as vendas do Círio de 2024: “Nossos clientes são divididos entre turistas que buscam estampas bem regionais, e romeiros, que tradicionalmente compram as camisas do cartaz oficial para pagar suas promessas. Também atendemos famílias, oferecendo a mesma estampa em modelos masculino, feminino e infantil, além de kits mãe/filha(o), que são muito populares, especialmente com a Nazinha em traços infantis. Estamos com as melhores expectativas para ser o melhor Círio de todos os tempos; fizemos um investimento maior do que no ano anterior na fabricação das camisas e vestidos” - Cassia Dantas.

Cassia também comenta sobre a influência da tecnologia no seu negócio: “Durante a pandemia, as redes sociais foram fundamentais para o aumento das vendas. Conseguimos alcançar novos clientes e, desde então, trabalhamos com mais intensidade nas redes, também oferecendo o serviço de delivery, que possibilita ao cliente receber no conforto do lar.” Com essa combinação de tradição, fé e inovação, os empreendedores se preparam para atender a demanda crescente durante as festividades do Círio de Nazaré.

Veja como comprar uma camisa do Círio de Nazaré

A empreendedora, com a sua marca MC Camisetas, está no Arraial de Nazaré, na Praça Santuário, ao lado da Basílica. O funcionamento é de segunda a quinta, de 16h às 22h. Nas sextas e sábados de 16h às 23h e aos domingos de 9h às 22h até o dia 28 de outubro.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia e Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)