Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

23ª Parada do Orgulho LGBTI+ de Belém celebra reconhecimento de valor cultural imaterial

Evento reuniu pessoas da comunidade e simpatizantes na tarde deste domingo (28)

Maycon Marte
fonte

Parada do Orgulho LGBTI+ de Belém celebra nova conquista nesta 23ª edição (Cristino Martins | O Liberal)

A 23ª edição da Parada do Orgulho LGBTI+ de Belém reuniu a comunidade e apoiadores na tarde deste domingo (28), para celebrar a conquista recente do projeto de lei que reconhece o evento como patrimônio cultural imaterial de Belém. A concentração da Parada aconteceu na avenida Doca de Souza Franco, mas o trajeto termina na Praça Waldemar Henrique, com apresentações musicais previstas para encerrar às 21h. Para Jenverson Garcia, um dos coordenadores do encontro, a expectativa é de que as próximas conquistas levem a uma realidade onde todos consigam coexistir com respeito.

Fotos da Parada do Orgulho LGBTI+

O projeto que torna a parada patrimônio foi aprovado pela Câmara Municipal de Belém (CMB), na quarta-feira, 24 de setembro deste ano, apresentado pela vereadora Vivi Reis (PSOL), que também esteve presente no evento deste domingo. Ao lado dela, outros parlamentares e representantes do poder público, como a vereadora Marinor Brito (PSOL), a secretária de políticas públicas e bem-estar social do estado, Bruna Lorrane, e o presidente da Imprensa Oficial do Estado do Pará (Ioepa), Jorge Panzera.

As vozes se somaram a uma multidão que compareceu no encontro e aos demais representantes do movimento na cidade. O coordenador da parada, Jenverson Garcia, mais conhecido como GG, destaca que a escolha do tema “Patrimônio histórico e imaterial da população LGBTI+ na Amazônia” carrega o peso de uma trajetória luta nas ruas que remonta muitos anos.

“Todo o tempo nós vamos às ruas e, fazer um evento como esse para LGBTs é sempre mais difícil de colocar nas ruas, porque temos de recorrer a várias pessoas. Então com o peso de virar um patrimônio é mais fácil, porque nós conseguimos provar que esse é um evento de suma importância, não só para a população, mas para todos que reconhecem essa história”, afirma o coordenador.

Garcia explica que, apesar dos vinte três anos que o movimento se mantém firme e mobilizando pessoas para reivindicar direitos e respeito, o desejo para o futuro é de que “não seja mais necessário lutar”. Ele exemplifica, que, mesmo nesta edição, houve polêmicas em relação a uma suposta fiscalização da parada, que seria promovida por um parlamentar local. Ele se refere ao vereador Zezinho Lima (PL), que usou as redes sociais durante a semana para afirmar que estaria presente no evento para fiscalizar o que descreveu em uma das postagens como “ambiente impróprio para crianças e adolescentes”.

“A gente queria que um dia não precisássemos mais ir para às ruas, que não fosse mais necessário fazer grandes manifestações, fazer cartazes e tudo mais. Mas ainda brigamos que acha que influenciamos crianças, que fazemos coisas horríveis”, deseja Garcia.

Antes da celebração neste domingo, houve uma programação com oferta de ações de cidadania em parceria com entidades públicas. A Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma), Secretaria de Estado de Saúde do Pará (Sespa), e Ministério Público (MP) foram alguns dos parceiros da Parada. A realização oficial do evento fica por conta do Grupo Homossexual do Pará (GHP).

VEJA MAIS

[[(standard.Article) 49ª Festa da Chiquita celebra diversidade e fortalece rede de acolhimento LGBTQIA+ em Belém]]

image Católicos LGBT fazem peregrinação a Roma e comemoram legado de acolhimento de Francisco
A peregrinação foi listada no calendário oficial de eventos do Vaticano para o Ano Santo

image Dia Internacional de Combate à LGBTFobia é celebrado com serviços gratuitos, em Belém
Celebrado em 17 de maio, a data remete ao ano de 1990, quando a Organização Mundial da Saúde (OMS) retirou a homossexualidade da lista de doenças mentais

Somando forças

A artista drag de Belém Nandinha Castro participa das passeatas há dezoito anos e explica que usa sua arte para resistir ao lado dos seus iguais, sempre buscando por mais respeito e direitos iguais. Ela reforça que a sua arte começa mais cedo, somando pelo menos vinte e dois anos de carreira, mas faz questão de estar montada nas paradas por entender o propósito e o peso de reivindicar o seu lugar no mundo.

“Me sinto realizadíssima, acho que colocar uma peruca na cabeça é uma realização, um sonho, uma luta diária contra o preconceito da sociedade, porque você ser artista é um processo de afeto. Só o fato de nós estarmos aqui três horas da tarde, botando uma peruca e uma roupa apertada nessa caminhada, nós estamos fazendo nossa parte por um amanhã com mais amor e afeto”, enfatiza a artista.

Castro segue nas passeatas com suas performances, mostrando uma arte que surge da história do movimento LGBTI+ e relata a complexidade da cultura que norteia as pautas da comunidade. Nas suas palavras, o movimento segue “caminhando e lutando para que o mundo seja um lugar mais respeitoso e com d

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

23 parada do orgulho lgbti de Belém

lgbti+

Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

BELÉM

Novenas do Círio transformam lares de Belém em santuários de devoção

Assim, em cada novena realizada, o Círio de Nazaré vai se construindo também dentro das casas, em encontros que reafirmam a fé católica

28.09.25 7h00

EMBARCAÇÂO HISTÓRICA

Navio de guerra em Belém: saiba onde está ancorado e como visitar o espaço

A embarcação estará aberta à visitação a partir de amanhã (27)

26.09.25 18h57

BELÉM

Árvore do Círio: uma releitura criativa em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré

Yeda Chaves transforma a própria casa em um altar criativo de devoção a Nossa Senhora de Nazaré, misturando fé, cultura e memória afetiva

24.09.25 8h00

BELÉM

Obra da Nova Tamandaré chega a 96% e revela visual da Quadra F

As obras do parque abrangem toda a extensão do canal da Avenida Tamandaré, com cerca de 1,4 quilômetro

23.09.25 10h03

MAIS LIDAS EM BELÉM

EMBARCAÇÂO HISTÓRICA

Navio de guerra em Belém: saiba onde está ancorado e como visitar o espaço

A embarcação estará aberta à visitação a partir de amanhã (27)

26.09.25 18h57

Belém

Belenenses visitam maior navio de guerra da América Latina neste sábado (27)

Atlântico está na cidade para 'Operação Atlas', da Marinha, e pode ser visitado neste sábado (27) e domingo (28)

27.09.25 15h09

VISITAÇÃO

Maior navio de guerra da América Latina atraca em Belém com visitação aberta ao público

O Navio-Aeródromo Multipropósito (NAM) “Atlântico” atraca no porto de Belém na próxima quinta-feira (25)

22.09.25 18h37

SAÚDE

Dia Mundial de Luta Contra a Raiva: especialistas alertam para riscos e reforçam vacinação

Além da transmissão direta por cães e gatos, especialistas destacam que morcegos também são os principais vetores do vírus

28.09.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda