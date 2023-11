Jornalismo e arte: a relação presente nos 77 anos de história de ‘O Liberal’

“Sempre a frente do seu tempo, há muito tempo”. É o que define o jornal O Liberal em seus 77 anos. Ao longo de mais de sete décadas, diversos artistas já tiveram os trabalhos apresentados ao público, como é o caso dos paraenses Dante Monteiro e Ed Luz. Dante é ator, diretor e ilustrador. Ed, por sua vez, é cantora e compositora. A relação entre arte e jornalismo marcou a vida dos artistas desde as primeiras aparições no O Liberal.

Dante Monteiro não se enxergava como artista até por volta dos 20 anos, mesmo com as habilidades na ilustração recebendo destaque desde a infância. O ilustrador lembra que, quando viu a matéria sobre o seu trabalho no jornal, sentiu orgulho por conquistar esse espaço.

“Enviei a matéria pra toda minha família, orgulhoso demais por ter conseguido um espaço ali. Para uns pode parecer pouco, mas pro artista, esse reconhecimento faz todo o esforço valer à pena, e a sensação é a de que estamos sendo enfim reconhecidos como artistas, para além de nós mesmos”, diz Dante.

O gosto pelo desenho é familiar para Dante. Seu pai foi quadrinista por hobby. Na primeira matéria em que apareceu no O Liberal, ele compartilhou que o hábito de presentar os amigos com ilustrações baseadas em fotos surgiu. Após um tempo, o artista começou a criar pinturas da tela em braco.

Também ator, Dante precisou se afastar dos palcos durante a pandemia e foi assim que começou a se ver como ilustrador. Ele considera que, na época, a ilustração era sua válvula de escape. A nova profissão foi descoberta após dedicar-se à pintura digital.

O ilustrador ressalta a necessidade de alcance que a arte precisa para chegar a diversos públicos e afirma que o jornalismo é fundamental: “Falando como ator também, a divulgação do nosso trabalho feita por jornalistas é extremamente importante para a formação da plateia, que faz o negócio acontecer e crescer. E falando como ilustrador, é importante para surgirem novas oportunidades e nosso nome ganhe mais credibilidade no mercado”.

Realização de um sonho

Ed Luz é artista trans. Cantora e compositora, Ed iniciou um novo ciclo em sua vida há três anos, quando saiu da música gospel - o que é considerado por ela como uma mudança radical. Apesar das dificuldades iniciais, a cantora não desistiu e, atualmente, é uma das maiores artistas da noite de Belém. Ed relata que sempre soube o que queria e, por isso, manteve foco no seu objetivo.

Natural de Acará, no interior do estado, Ed relembra que na infância falava aos amigos e familiares que seria famosa e sairia na capa do O Liberal. Em 2021, a cantora fez sua primeira aparição no jornal, quando lançou a música “Hipnotizadinho”.

“Eles me olhavam e eu entendia a resposta no olhar, ou seja: ‘isso é meio que impossível, olha sua realidade’. Fico muito emocionada de falar sobre, pois iniciei com o pé direito e, acima de tudo, com a força que O Liberal tem e visibilidade, tudo se tornou mais fácil. Gratidão eterna”, declara Ed.

Em entrevista ao O Liberal, Ed conta que sua carreira ganhou uma “credibilidade de milhões” e abriu portas após sair no jornal. Para a artista, o jornalismo na área musical é de utilidade pública e social. “O jornalismo dá visibilidade para o artista. Sendo assim, temos a oportunidade de mostrar o nosso talento e a nossa arte para o máximo de pessoas possíveis”, fala.

Para 2024, Dante e Ed têm muitos planos. Dante cogita iniciar o próprio universo de histórias em formato de livros ilustrados, expandindo seu trabalho atual com a habilidade de criar narrações. O ilustrador adianta que será uma ficção/aventura ambientada no Pará, com a mitologia paraense. Enquanto isso, Ed promete uma mudança bombástica para o primeiro dia do ano, além de bloco de Carnaval, música nova e parcerias.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)