Jornal O LIBERAL completa 77 anos com novos produtos e conteúdos

O Grupo Liberal lança, nesta quarta-feira (15), dia em que o jornal O LIBERAL completa 77 anos, o Portal do Assinante, em OLiberal.com. A área está sendo lançada para proporcionar ao público uma nova experiência multiplataforma aos integrantes do programa de assinatura de O Liberal.

A partir de agora, além do acesso ao jornal O Liberal, nas versões impressa e digital, o usuário também terá uma área exclusiva, com conteúdos especiais e serviços exclusivos, como os produtos e serviços do LibClub+ e um atendimento disponível 24 horas por dia, afirmou.

“Outro ponto importantíssimo, especialmente num mundo cada vez mais conectado e relacionável, é a aproximação com o assinante. Além de ações de sucesso como o 'Café com Leitor', que consiste em um bate-papo aberto entre o assinante e a redação, o ambiente digital traz também novas ferramentas e meios para estreitar o contato”, disse o Carlos Fellip, editor executivo do portal OLiberal.com.

Gerente do Mercado Leitor, Sérgio Oliveira reforçou que é uma área exclusiva para o assinante. “Ele também vai ter acesso a todo o conteúdo que vai ser disponibilizado exclusivamente só para ele, como alguns podcasts, videocasts”, afirmou. “Todas as vantagens que a gente oferece para os assinantes de O Liberal vão estar nesse portal”, completou.

Para Felipe Melo, diretor de Conteúdo do Grupo Liberal, chegar aos 77 anos é um marco impressionante para qualquer jornal, e diz que a data é oportuna para celebrar a jornada de forma significativa do jornal. “Essa longevidade é um testemunho do compromisso incansável de nossa equipe, colaboradores e leitores ao longo dos anos”, afirma. “Para celebrar este aniversário especial, estamos animados em apresentar novidades editoriais que refletem nossa evolução ao longo das décadas. Estamos comprometidos em inovar, mantendo o compromisso com a verdade e a imparcialidade que sempre nos caracterizou”, completou Melo, ao reforçar os agradecimentos a todos que fazem parte da trajetória de O LIBERAL. “Estamos empolgados em compartilhar as próximas histórias, conquistas e desafios com nossos leitores. Que venham mais anos de jornalismo vibrante e impactante.", disse.

Nova Rádio terá muita tecnologia, música e muito jornalismo

Outro presente para o público é o lançamento da Rádio Liberal+ (FM 98.9). Uma rádio com muita tecnologia, muita informação, muito entretenimento, muita música e muito jornalismo também. “O que é Liberal +? É Liberal mais música, mais informação, mais entretenimento, mais promoção, mais notícia”, contou o diretor da rádio, Abner Luiz. “Ela inclusive já está no ar, em fase experimental, e nós devemos inaugurá-la ainda com uma primeira programação neste mês, em data que está sendo definida”, afirmou o radialista, que também vai ancorar dentro da programação.

Segundo Abner Luiz, será uma rádio ‘linkada’ diretamente nas plataformas digitais do Grupo Liberal. “Para isso, nós criamos um estúdio altamente tecnológico, compondo o que há de melhor em equipamento de vídeo e de áudio no mercado, com um investimento muito grande. Vamos manter a nossa equipe de jornalismo do Sistema Liberal de Rádio, mas vamos ganhar outros colegas para engrossar o time”, afirmou.

A expectativa é que a Liberal+ seja uma rádio alternativa às pessoas que querem buscar informação, e de qualidade. “Nós vamos ter quadros interessantes como de culinária, de política direto de Brasília, como correspondentes espalhados por várias praças do Pará e fora dele. Também vamos manter a nossa tradição, que é transmitir futebol. Então tudo isso vai ter na nossa rádio. Teremos consultores em várias áreas - jurídica, medicina, culinária”, afirmou.

“Então a gente vai fazer todo esse combo. Esse mais da rádio, como eu disse no início, é o mais. Tudo mais de uma rádio que você gosta e que você pode esperar. Essa interação com YouTube, Facebook, portal OLiberal.com ao vivo. A nossa grade de programação vai trazer programas com locutores dinâmicos, com experiência de mercado, com muita gente boa e que a gente ainda está guardando a sete chaves”, contou Abner.

Sobre a nova rádio, diz a produtora executiva do Grupo Liberal, Meg Martins. “E estou muito feliz, porque é um projeto ousado, precursor e de vanguarda. O Grupo Liberal já tem o costume de lançar tudo que é novidade no estado do Pará”, disse. “A Liberal+ tem uma programação musical escolhida a dedo pelo Edmilson Mota, mas, principalmente, nós estamos trabalhando com equipamentos de ponta, de última tecnologia. Estamos estreando com televisões Digital Way, que ninguém do Norte usa isso. É o que tem de mais moderno no mundo”, afirmou ela, que cuidou da parte da infraestrutura da rádio.

“É uma rádio como se fosse uma televisão. Todos os equipamentos que estão chegando são todos vindos de fora do Brasil. Você vai ouvir uma informação. Mas, paralelamente, estará visualizando o que tem de mais moderno de tecnologia no planeta terra”, disse.

Grupo Liberal lança novos conteúdos para os internautas

E, sempre inovando, o Grupo Liberal lança mais produtos para os internautas. O “Belém de Arrepiar” estreou em 1º de novembro, em uma parceria com Nathan de Moura, pseudônimo do pesquisador, digital influencer e escritor José Maria Brito de Moura, autor de cinco livros. Segundo a produtora executiva do Grupo Liberal, Meg Martins, a ideia é mostrar casos inéditos e extraordinários vivenciados pelas pessoas – almas, assombrações. Assuntos que não fazem parte do dia a dia do jornalismo. “Mas são assuntos que despertam a curiosidade de todos. Nós vivemos em uma área da Amazônia cercada de mistérios”, disse. Será veiculado quinzenalmente.

No próximo dia 17, será lançado o Wishlist.delas, um produto voltado exclusivamente para o público infantil: dicas de restaurantes, de roupas, de programação cultural - cinema, teatro, parque de diversão. E será apresentado, toda semana, por Raissa Teixeira e Natascha Damasceno.

“A gente vai atender as crianças de Belém do Pará e, principalmente, os pais”, contou. “Você sabia que Belém, apesar de ser a capital mundial gastronômica criativa do planeta, nós já temos 20 estabelecimentos em Belém que têm espaço infantil? Isso é um absurdo. Teresina tem 70, Fortaleza tem mais de 200, São Paulo tem mais de 2 mil".

Outro conteúdo que será lançado será com Elias Quaresma. Ele é o especialista em harmonização facial mais importante de Belém do Pará. “Ele é o que nós temos de referência em harmonização facial em Belém do Pará”, disse. Muitas pessoas querem fazer harmonização facial, mas têm receio, pois o tema é envolto em tabus. “Ele vai desmistificar a harmonização facial”, afirmou.

“Tem quer dentista, formado e ter muitos cursos”, acrescentou. O Brasil é o campeão mundial na área estética. “E, como Grupo Liberal, temos o compromisso com nossos leitores, ouvintes e internautas de oferecer o melhor para eles”, afirmou. Esse quadro vai estrear dia 27 de novembro e também será semanal.