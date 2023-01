Artistas da ilustração vêm se destacando e agarrando oportunidades

A estreia do BBB 23 está se aproximando e com ele vem novidades e oportunidades para alguns artistas. Na semana passada, a TV Globo anunciou que a ilustradora Rafaella Tuma fará parte da equipe do BBB com as suas ilustrações. A ilustradora terá um quadro, onde transformará os principais momentos da temporada em desenho.

Rafaella ficou conhecida no ano passado, após ter um de seus vídeos com viralizados nas redes sociais. Para artistas da área do desenho, ter sua arte valorizada não é algo simples e fácil. O jovem paraense Dante Monteiro, 28 anos, ator e estudante, sempre foi amante da arte de desenhar, mas a oportunidade de mostrar seus traços só surgiu em meio a pandemia.

Com a chegada da pandemia e da quarentena, o artista diz que se viu trancado em casa, e sentiu a necessidade de se expressar de alguma forma, já que nos palcos não seria possível naquele momento.

“O desenhar vem de muito tempo, desde a infância. Meu pai foi quadrinhista no passado e é um desenhista excepcional e eu cresci vendo os desenhos que ele fazia por hobbie, e passou a ser o meu também. No entanto, foi ficando de lado com o passar dos anos”, disse o jovem.

Foi quando começou a acompanhar o trabalho de alguns amigos pelas redes sociais e passou a se interessar pela pintura digital, algo que até então parecia ser inacessível, algo que dificilmente conseguiria dominar. “Mas um amigo me incentivou e fez eu baixar o aplicativo Autodesk Sketchbook, que é um aplicativo gratuito de desenho para celulares e tablets. E fui me aventurando pelo aplicativo que eu acabei desenvolvendo rapidamente a habilidade”, explica Dante.

Com o tempo, ele já estava fazendo ilustrações complexas, e criou o hábito de presentear os amigos com ilustrações baseadas em fotos. “Seguindo o incentivo deles, resolvi anunciar que eu estava aceitando encomendas. E foi assim que eu comecei o negócio. Vieram os primeiros clientes, que foram amigos e conhecidos, mas logo depois eu já estava aceitando encomendas de pessoas desconhecidas, e até capa de livro eu cheguei a ilustrar”, destaca o artista sobre a oportunidade.

VEJA MAIS

A técnica que Dante usa é a da pintura digital. Ele começou fazendo baseado em fotos, mas com o tempo passou a desenvolver a pintura do zero, sem ter nenhuma imagem de referência. “Nesse meio tempo, eu recebi encomendas muito interessantes, e nesse período de pandemia, as que mais eu gostei de fazer foram as que eram para homenagear algum parente que havia falecido. Ver a emoção do cliente ao receber a imagem finalizada sempre era muito emocionante”, detalha o artista.

No geral, receber o feedback dos clientes é a melhor parte do trabalho, para Dante. E a partir disso, sentiu a necessidade de expor o trabalho nas redes sociais, para que o alcance pudesse aumentar.

Assim como para Rafaella e Dante a rede social foi o que alavancou suas artes, não foi diferente para a artista Camila Rolo, 34 anos. “As redes sociais, com certeza, são uma ótima ferramenta de divulgação do meu trabalho como artista. Eu sempre gosto de proporcionar às pessoas que me seguem a experiência de acompanhar meus processos, meu desenvolvimento nas técnicas que venho estudando, ensinar coisas que aprendo e compartilhar as artes que estou produzindo”, pontua a artista.

Camila trabalha com maior frequência, atualmente, a técnica do grafite. Um de seus produtos é desenhar retratos realistas por encomenda. Mas também gosta e estuda outras técnicas como aquarela, giz pastel oleoso e lápis de cor.

"Eu não trabalho com arte digital, atualmente, meu foco realmente está na arte feita com materiais tradicionais, como o grafite, a aquarela, gosto mais de trabalhar dessa forma. Tem sido satisfatório e gratificante perceber que as pessoas que chegam ao meu perfil e conhecem meu trabalho gostam do que faço, se surpreendem e passam a acompanhar o que produzo”, completa a artista.

A artista desenha desde a infância. Na adolescência, já pensava em trabalhar com arte, porém, não seguiu o caminho e até parou de desenhar. Já adulta, esse desejo pulsou e entrou no curso de Design de Interiores, onde teve acesso aos matérias de arte, voltou a ter contato com o desenho e algumas técnicas como grafite, lápis de cor, giz pastel oleoso e outros mais. “Isso despertou novamente a minha paixão por desenhar, mas o que favoreceu e me impulsionou de fato a voltar com essa atividade foi o isolamento social provocado pela pandemia”, destaca.

Diante disso, começou a pensar na arte como profissão, em 2021, e nesse mesmo ano iniciou um curso presencial de desenho realista, com o intuito de aprimorar a técnica e aprofundar conhecimentos. Em 2022, criou um instagram para mostrar os trabalhos, compartilhar aprendizados, experimentações e também oferecer o serviço como artista

O que faz um ilustrador?

O ilustrador é o profissional que cria desenhos, animações, elementos gráficos, montagens, entre outras criações imagéticas

Seu trabalho é fundamental para o desenvolvimento da identidade visual de produtos e marcas, como logomarcas.

Para desempenhar suas funções, o ilustrador deve ter conhecimentos amplos em design e em criação de ilustrações e animações com apoio de ferramentas digitais