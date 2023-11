Câmara Municipal de Belém lembra 77 anos do jornal O Liberal

A Câmara Municipal de Belém lembrou os 77 anos do jornal O Liberal, completados no último dia 15 de novembro. Na manhã desta quarta-feira (22), os vereadores aprovaram de forma unânime votos de aplausos pelo aniversário de 77 anos do jornal impresso. A proposta foi apresentada pelo vereador Josias Higino (Patriotas), que em pronunciamento falou da importância do veículo de comunicação para o dia a dia da população, levando informação com credibilidade.

"Para mim, o jornal O Liberal é muito mais que um veículo de notícias. É o guardião da liberdade e o farol da democracia. Homenageá-lo é reconhecer o papel que desempenha na construção de uma sociedade informada e engajada. Por isso, é uma alegria muito grande, chegar a notícia lá na ponta e sentir que tem um jornal de credibilidade, que há 77 anos traz notícias sérias, compromissadas com o povo paraense. Parabéns, Jornal O Liberal, pelos seus 77 anos”, declarou Higino.

Outro requerimento, do Vereador John Wayne (MDB), já havia sido aprovado para a realização de uma sessão especial pelo aniversário do jornal. De acordo com a Câmara Municipal de Belém, a data ainda não foi definida.