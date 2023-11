Histórias de superação fazem parte dos 77 anos do jornal O Liberal

O jornal O LIBERAL já publicou muitas matérias mostrando exemplos de pessoas que enfrentaram grandes adversidades e conseguiram vencer esses obstáculos. Uma dessas histórias de superação é a do maranhense Lucas Silva Ribeiro, de 29 anos. Ele passou pela unidade da Fazenda da Esperança em Mosqueiro, batizada de Nossa Senhora de Nazaré. O local atende pessoas com problemas com álcool e drogas.

O LIBERAL 77 ANOS

A instituição, fundada há 40 anos em São Paulo, é vinculada à Igreja Católica e tem a missão de restabelecer vidas fora da dependência química de pessoas com problemas relacionados ao álcool e drogas ilícitas. Só no Pará, o projeto conta com sete fazendas que acolhem adictos e os ajudam na busca de novos rumos e qualificações, atendendo, em média, mais de 600 famílias.

“Comecei a minha drogadição muito cedo. Aos 16 anos, conheci a droga, em Belém, e me envolvi numa série de coisas que não foram boas para a minha vida. Drogas, mundo da prostituição, vida do crime, roubo. E, nesse meio, encontrei várias dificuldades de viver essa vida que, na verdade, não era vida. Era um sofrimento que eu vivia nesse mundo”, contou Lucas. Mas foi aí que ele conheceu a Fazenda da Esperança, em Mosqueiro, em 2021, e sua vida mudou para melhor.

“Conheci essa obra de Deus que resgatou a minha vida. E, até hoje, está resgatando também a vida de vários jovens”, afirmou. Ao chegar à fazenda, Lucas precisou se adaptar. “A minha convivência na rua era diferente. Tive dificuldade em horários, no trabalho. Mas, após cerca de três meses, fui me adaptando na Fazenda da Esperança, botando sempre Jesus no meio. Na fazenda tem esse tripé: o trabalho, a convivência e a espiritualidade, que era tudo aquilo que eu não tinha lá na rua”, detalhou.

"Hoje posso dizer que sou um novo filho, um novo homem", diz Lucas

‌Lucas trabalha como voluntário. Agora, ele reside na unidade da fazenda de Bragança. “Estou ajudando meus irmãos, dando de graça aquilo que eu recebi de graça. Hoje posso dizer que sou um novo filho, um novo homem, uma nova espiritualidade”, afirmou.

Ele também afirmou que, atualmente, sua família vive bem, o que não ocorria antes. “Estando sóbrio, todos ao meu redor vão estar bem. Eu não estando, todos vão ficar mal. O dependente químico sofre, mas a família dele também sofre”, contou. Lucas disse que, hoje, tem duas famílias. Uma é a Fazenda da Esperança. “E a outra é a minha família mesmo, normal, uma família de sangue”, finalizou.