Vida noturna de Ananindeua pulsa e moradores não precisam mais se deslocar a Belém para se divertir

Por muito tempo moradores de Ananindeua precisaram se deslocar até Belém para trabalhar, estudar e encontrar opções de lazer noturno. Essa situação mudou. Hoje, Ananindeua tem vida própria, com postos de trabalho, escolas, faculdades, e também é cheia de opções de lazer à noite. São vários points da cidade com bares, restaurantes e serviços diversos.

A Praça da Bíblia é um dos principais lugares da cidade onde a vida noturna pulsa. Além de ser um centro com espaço para famílias levarem suas crianças para se divertirem com parquinho, nas ruas ao redor tem bares para todos os gostos e bolsos.

Muitos deles ficam lotados e os clientes chegam a ocupar o meio fio com cadeiras e mesas. Com o bandeiramento verde definido pelo Governo do Estado, esses estabelecimentos estão autorizados a funcionar respeitando as regras de ocupação de espaço.

Segundo Fernando Soares, presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares, Ananindeua tem tantos estabelecimentos que o impacto foi grande à economia quando eles fecharam na pandemia. Segundo ele, só em Ananindeua há cerca de 160 estabelecimentos vinculados ao sindicato.

Fernando explica que durante anos Ananindeua foi apenas um celeiro de moteis localizados ao longo da Rodovia Mário Covas. Só que com o crescimento, a cidade passou a ter vida cosmopolita. "Tem muitas pizzarias, restaurantes, casas de diversão noturna e até boates que estão bombando agora. Vemos uma expressiva mudança de perfil, principalmente após a chegada do shopping, que ajudou a fomentar o setor de alimentação", explica.

"A Praça da Bíblia é um verdadeiro polo gastronômico. Tem desde sushi a hambúrguer e restaurantes de alta gastronomia. Lá tem os restaurantes com shows ao vivo de bandas de renome, tem um trailer com a melhor comida na chapa, tem casas de seresta e diversão para todos os gostos", explica. "Acredito que, passando a pandemia, Ananindeua continuará sua progressão da noite, a Cidade Nova vai ter um boom de diversão pública", acrescenta.

Belém busca Ananindeua

Ananindeua deixou de ser uma cidade dormitório e se tornou independente de Belém nos últimos 20 anos, quando avançou de 410,2 mil habitantes em 2001 para 535,5 mil em 2020. O município é o 2ª no Estado em habitantes, frota de carros, número de empresas e IDH, só perde para Belém.

Diego Nunes, proprietário de um restaurante na WE 13 B, Cidade Nova 2, acredita que hoje ocorre um movimento contrário, com os habitantes de Belém buscando a vida noturna de Ananindeua. "Atualmente o povo de Ananindeua tá vindo bastante, mas tá vindo muita gente de fora, tipo de Belém pra cá. A gente de Ananindeua tá conseguindo trazer o povo de Belém pra cá”, conta.

Segundo ele, o setor vive um momento de retomada pós-pandemia. “De uns anos para cá, até antes da pandemia, vinha muita gente de fora, tanto de Belém como de Ananindeua, e até mesmo de fora do estado. Só que com a pandemia deu uma quebrada e, agora, com o avanço da vacinação, estamos voltando devagar”, avalia.

Juliano Lima é de Cascavel, no Paraná, está há nove meses na cidade a trabalho e tem explorado muito a noite do lugar. Nesta quinta-feira (2), por exemplo, ele foi à Praça da Bíblia para tomar um chopp e ouvir música ao vivo. “Aqui tem vários lugares pra conhecer. Gostei da música, do atendimento e também a culinária me atraiu”, diz.

O torneiro Henrique Silva e a farmacêutica Juriza Lisboa também seguem atraídos pela culinária e aproveitam a infinidade de comidas típicas comercializadas no point da cidade. O casal já morou 30 anos em Belém e hoje vive em Ananindeua, de onde não planeja sair. “Eu não vinha pra Ananindeua por achar que não tinha opção aqui, pelo fato de não conhecer Ananindeua. Hoje moro e vejo que tem vários lugares, opção de música ao vivo. Muita gente não vive em Ananindeua pelo fato de não procurar conhecer, mas eu garanto, não precisamos mais sair daqui para se divertir”, diz.