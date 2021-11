Vacinação anticovid em Ananindeua segue nas igrejas, UBS e por 'delivery'

O município de Ananindeua segue com três cronogramas de vacinação contra a covid-19. Um deles, o "Vacina Delivery", foi lançado nesta segunda-feira (30), como estratégia para garantir a "busca ativa" de quem ainda não recebeu alguma das doses (1ª, 2ª ou reforço). O serviço conta com uma van percorrendo os bairros, feiras e praças do município, de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h.

Nesta terça, a programação começou no bairro do Aurá. Ao longo da semana, seguirá com a seguinte agenda: quarta (01) - Paar; quinta (02) - Águas Lindas; e sexta (03) - Jaderlândia. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), a agenda com os bairros será atualizada aos domingos, por meio das redes sociais oficiais da Prefeitura de Ananindeua.

Igrejas

Nas igrejas e outros espaços específicos, a vacinação segue nesta quarta (01) com 2ª dose da Pfizer para quem tem 12 anos ou mais (vacinados há 28 dias); e 3ª para (com a Pfizer) quem tomou a 2ª dose em junho.

Das 08h30 às 12h30, em sete pontos: Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2; Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial; UBS Paar; UBS Jaderlândia; Igreja Universal - Aurá; Igreja Universal - Águas Lindas; e Rotary Club de Ananindeua - Cidade Nova 2.

UBS

De segunda a sexta, das 08h às 13h, nas 23 Unidades Básicas de Saúde (UBS), também segue a vacinação com 1ª dose e 2ª dose (vacinados há 21 dias) da Coronavac para pessoas com 18 anos ou mais; e 2ª dose da Astrazeneca para pessoas com 18 anos ou mais e que estejam com a 2ª dose em atraso.

Balanço

De janeiro até esta terça-feira (30), Ananindeua aplicou 720.422 doses de anticovid-19. Ao todo, 355.334 pessoas tomaram a 1ª dose (D1) e 334.694 completaram o esquema vacinal, recebendo também a 2ª dose (D2). Em relação à 3ª dose, o município aplicou 30.394 unidades.