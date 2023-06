Serviço de regularização fundiária chega à Guanabara, em Ananindeua

A regularização fundiária promovida pelo governo do estado em parceria com a prefeitura de Ananindeua, no bairro da Guanabara, deverá beneficiar 800 famílias do lugar. Técnicos do Instituto de Terras do Pará (Iterpa) realizam o cadastro e o georreferenciamento das habitações para que, na próxima etapa, sejam concedidos os títulos que garantirão o direito de propriedade aos moradores.

“Minha mãe e minha irmã construíram a nossa casa. Agora vai ser muito bom ter o documento da casa nas mãos. Era um sonho pra gente e vai ser um alívio, até para as futuras gerações, como meu filho. Agora ninguém vai poder tirar a gente de lá”, disse o autônomo Rui Guilherme Junior, que vive na Guanabara há mais de 40 anos.

Mais de 200 cadastros de imóveis foram feitos desde o início da ação gratuita, segundo o Iterpa. Os moradores da Guanabara que desejarem obter o título de propriedade devem se dirigir ao posto fixo do Iterpa, até o dia 9 de junho, de 8h às 12h, que funciona na Escola Municipal Lúcia Wanderley, situado na Rua Pedreirinha, 298, naquele bairro.

O serviço de georreferenciamento vai localizar e medir o tamanho da propriedade. (Agência Pará)

“Contamos com a participação da população local porque a regularização só sai se a família for cadastrada. Pedimos alguns documentos, são feitas a demarcação do terreno e uma entrevista simples. Nossas equipes atendem em um ponto fixo no bairro e também vão até as casas para executar o serviço”, explicou o presidente do instituto, Bruno Kono.

A ação faz parte do programa “Vamos Regularizar”, do governo do estado, que promove a regularização fundiária urbana no estado. O trabalho é facilitado pelo uso do aplicativo tecnológico desenvolvido pelo Iterpa.

O próximo bairro de Ananindeua a ser atendido pelo programa será o Jaderlândia, no mês de julho, com a estimativa de beneficiar 5 mil famílias. Os servidores do Iterpa e da prefeitura irão visitar as casas dos moradores munidos de tablets ou celulares para fazer a coleta das informações socioeconômicas e dos documentos necessários.