5 mil famílias são beneficiadas por programa de regularização fundiária em Ananindeua

O Instituto de Terras do Pará (Iterpa) está realizando uma ação de regularização fundiária no município de Ananindeua, Região Metropolitana de Belém (RMB), que pode beneficiar 5 mil famílias de baixa renda. Trata-se, na avaliação do órgão, do maior plano de reurbanização do Estado. Os bairros Guanabara e Jaderlândia foram os contemplados para esta etapa, devido ao número elevado de imóveis com pendências jurídicas. O cadastro é feito por meio de visita técnica de equipes do Iterpa, devidamente identificadas, utilizando um tablet conectado à internet.

A regularização fundiária contempla uma série de ações de natureza jurídica, urbanística, ambiental e social que objetiva a regularização de ocupações consideradas clandestinas em uma cidade e a titulação de seus ocupantes. Pelo atual projeto, somente no bairro da Guanabara, 800 pessoas já são, oficialmente, donos dos imóveis onde vivem. No bairro, as ações seguem até o final de junho. No bairro Jaderlândia, o trabalho deve começar dia 28 de julho.

"É um momento histórico para todos nós. São mães e pais de família que irão poder dizer que o local onde moram lhe pertence, garantindo qualidade de vida e todos os direitos assegurados por lei. Nós entendemos a força disso, por isso não medimos esforços para proporcionar esse trabalho que deve se estender a outras localidades do nosso grandioso Pará", enfatizou o presidente do Iterpa, Bruno Kono.