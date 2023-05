MPPA aponta que Belém está sem medicamentos para diabetes; Justiça Federal impõe multa de R$ 15 mil

Belém estava sem medicamentos para diabetes na rede pública municipal. A informação foi confirmada pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), na tarde desta quarta-feira (10). A situação foi constatada após uma fiscalização feita no dia 4 de maio. A prefeitura comunicou que a situação estaria regularizada no dia seguinte. Mesmo assim, um procedimento administrativo foi instaurado pelo MPPA para acompanhar o caso. Paralelamente, a Justiça Federal acatou pedido do Ministério Público Federal (MPF) e obrigou o município a regularizar o fornecimento de diversos tipos de insulina (asparte, glulisina, lispro, degludeca) em até 60 dias.

No dia 3 de maio, a 3ª Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais Fundamentais e dos Direitos Humanos de Belém se reuniu com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) para falar sobre denúncias de falta de medicação para tratamento do diabetes na rede municipal. A representante da prefeitura que esteve presente reconheceu o desabastecimento. A justificativa apresentada, segundo o MPPA, foi de que o fornecedor contratado não entregou as medicações.

"A 3ª Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais Fundamentais e dos Direitos Humanos de Belém informa que será instaurado procedimento administrativo específico com o objetivo de acompanhar e garantir a regular dispensação desses medicamentos de ação rápida e prolongada para tratamento de diabetes, evitando-se a descontinuidade do serviço", informou o MPPA por nota.

Ainda no posicionamento da prefeitura, o fornecedor dos medicamentos foi notificado por conta do atraso. Não há estimativas de quantas pessoas ao todo foram prejudicadas pela falta de medicamentos e por quanto tempo a situação se estendeu. No dia seguinte à reunião, foi feita a fiscalização no Centro de Especialidades Médico-Odontológicas e que constatou os problemas com estoques. A decisão da Justiça Federal estabelece multa diária de R$ 15 mil por dia de descumprimento da decisão.

A 1ª Vara Federal Cível de Belém (PA) também determinou que o secretário municipal de saúde de Belém seja intimado, pessoalmente, para comprovar, em até 30 dias, a adoção de todas as medidas necessárias e de sua responsabilidade para garantir o cumprimento da decisão. Caso não cumpra, o secretário estará sujeito a uma multa pessoal de R$ 3 mil. Essas determinações ocorreram por descumprimento de sentenças anteriores que exigiam o fornecimento de medicamentos para diabéticos na capital paraense.

"O MPF argumentou que a falta de tratamento com insulina pode levar à morte ou perda de membros do corpo. O diabetes é uma das principais causas de amputações no mundo e a falta de tratamento adequado aumenta o risco de complicações. A decisão é uma vitória para os diabéticos de Belém, que dependem dos medicamentos para controlar a doença, e o MPF continuará acompanhando o caso para garantir que os medicamentos sejam oferecidos regularmente aos pacientes", diz nota do MPF.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Sesma e aguarda retorno.

Em 2016, uma sentença confirmou a decisão liminar de 2008, em ação do MPF, que exigia que a União, o estado do Pará e o município de Belém garantissem medicamentos mais eficientes para o tratamento de diabetes e o fornecimento contínuo de equipamentos necessários para a aplicação desses remédios. O MPF entrou com a ação em 2008 porque o Estado não fornecia insulinas sintéticas mais eficientes para o tratamento de diabetes. Embora estejam disponíveis no mercado, elas não constavam na lista oficial de medicamentos essenciais. O processo está registrado sob o número nº 0006248-58.2017.4.01.3900.

"Uma perícia solicitada no processo mostrou que essas insulinas têm vantagens, como a diminuição dos efeitos colaterais agudos, especialmente a hipoglicemia, que é uma situação temida pelos pacientes e familiares porque pode ocorrer enquanto dormem. Vale destacar que essas vantagens são restritas a determinados tipos de pacientes, como aqueles que apresentam maior frequência de episódios de hipoglicemia noturna ou pacientes com maior risco de hipoglicemias graves", diz nota do MPF.