Ação de regularização do TRE ocupa três Usinas da Paz no final de semana

Quem estiver com qualquer tipo de pendência com o título de eleitor, retirada de 1ª ou 2ª via ou qualquer outro tipo de questão envolvendo a documentação pode ir até as Usinas da Paz do Benguí, Cabanagem e Terra Firme para utilizar o serviço da campanha de atendimento itinerante que vai ocorrer até este domingo (7), de 8h às 15h, em cada uma das unidades citadas.

O trabalho começou, neste sábado (6), com atendimentos variados. Ronildo Oliveira, chefe do cartório eleitoral da Zona 73 da capital, explica que entre os atendimentos disponíveis está a coleta biométrica, pois em decorrência da pandemia do novo coronavírus, por muito tempo esse atendimento ficou restrito a dados biográficos e, agora, os eleitores precisam regularizar os dados biométricos.

"Diante disso, estamos com a campanha fazendo a coleta com quem ainda não fez e já tem título. E também estamos fazendo revisão de dados cadastrais, alteração do local de votação, transferência de domicílio eleitoral e o novo alistamento para quem ainda não tem o título", explica Ronildo, que aproveita para fazer uma ressalva para os jovens do sexo masculino que já são maior de idade, eles precisam apresentar o comprovante de quitação do serviço militar.

Kariny Carvalho, 16, é moradora do bairro do Benguí e aproveitou a oportunidade para providenciar o título de eleitor. "Eu fiquei sabendo da ação pelo grupo do bairro e vim logo, pois já quero estar regularizada nas próximas eleições", disse a jovem.

Já Osineide Costa, 47, que também é moradora do Benguí, foi retirar a segunda via do documento, pois o seu título está rasgado. "Eu consegui votar normalmente nas últimas eleições, mas eu aproveitei a oportunidade para retirar outra via, pois está toda rasgada", pontua.

O TRE pretende, por meio da campanha, levar a justiça eleitoral para mais perto do eleitor para resolver suas pendências junto às comunidades, como forma de facilitar a vida de quem não mora tão próximo da central de atendimento da capital, que fica na travessa Pirajá, onde funciona de segunda a sexta.

A importância é regularizar a situação do eleitor para possibilitar o exercício do voto nos próximos pleitos.