Ananindeua: Obras na rua do Pistão trazem riscos para moradores do Cidade Nova 3

Pense em morar em uma área ou conjunto residencial em que a via principal encontra-se com buracos profundos e lama, dia e noite, em pleno inverno amazônico. Essa é a situação que se arrasta há meses na rua do Pistão ou rua do Fio, via principal do Conjunto Cidade Nova 3, no município de Ananindeua. Moradores reivindicam que a Prefeitura Municipal retome de imediato os serviços, porque as famílias passam por muitos transtornos há cerca de cinco meses.

O comerciante João Nascimento Júnior tem seu estabelecimento situado na esquina da rua do Pistão com a S/N 15. "Eu estou aqui desde junho do ano passado, e esta obra está parada, já tem cinco meses nessa enrolação aqui, desde outubro estamos nesse prejuízo aqui; eles vêm uma vez, aí volta, a gente vai pergunta na Secretaria e eles dizem que a obra está parada por tempo indeterminado, não tem prazo para acabar e não tem dinheiro para pagar os funcionários para vir terminar o serviço", destaca.

O morador enfatiza que as famílias que residem na área "merecem uma moradia digna, merecemos trabalhar, levar o pão para casa, o que não está acontecendo é uma clareza da Prefeitura de Ananindeua com os moradores". João Nascimento relata que os servidores da Prefeitura vieram ao local e abriram um local de obras, mas não comunicaram a quem mora na área sobre quando a obra será concluída. Ele enfatiza que as famílias são seres humanos "e não porcos para viver na lama".

Além do lamaçal, há risco de novos acidentes e há uma grande pedra deixada no meio da via pública, de forma irregular. "Está uma situação de risco total para todos, em particular para nós, comerciantes da área", completa João.

Buracos abertos

No cruzamento da rua do Pistão com a S/N 15, há lama e uma sequência de buracos que dificultam a circulação de condutores de veículos e de pedestres. Entretanto, nas esquinas desa via principal com as S/N 12 e 13 há "crateras" no canteiro central, que colocam em risco a integridade de moradores e transeuntes do local. Em um dos setores do canteiro central, há uma tubulação quebrada.

Buracos profundos colocam em risco a integridade de moradores da área (Foto: Igor Martins / O Liberal)

Transamazônica

Jane Soares também mora na área no bairro Levylândia e destaca que "quando chove fica pior, não passa carro, enche de água, lixo, muito lixo, uma avacalhação mesmo, e eu espero agilidade da Prefeitura para concluir a obra, que está parada desde o ano passado". Outro morador do bairro, Renato Moreira, 29 anos, vendedor de chope, que reside na passagem Brasil 2, no Levylândia, declara que "essa lama atrapalha muito de a gente caminhar por aqui, tem os buracos, e quando chove piora muito, o lixo desce (no local há lixo e entulho acumulado perto da S/N 15). O tapume metálico no entorno do canteiro central apresenta danificações.

"Eu espero que se conserte logo isso aqui", afirma o mecânico João Farias. Ele relata que uma cadeirante tem de atravessar pelo perímetro alagado todos os dias, ou seja, ela própria empurrando a cadeira de rodas para ir e voltar pelo conjunto.

Jorgiano Souza, aposentado, mora há 40 anos na S/N 13. "O problema é que eles começaram a fazer uma construção aqui, como renovação de tubulação, e aí já tem uma tubulação; o problema deles é querer bagunçar, era para fazer a calçada, ajeitar o canteiro; agora, pararam e aí está assim, parece a Transamazônica; e lá em casa abriram uma boca de lobo, não tem necessidade disso, porque moro há 40 anos e nunca encheu de água, e abriram uma boca de loco deixaram aberta e está lá, já ontem ia caindo uma senhora idosa lá dentro do esgoto a céu aberto; isso não é certo, faça um negócio, mas faça direito".

A Redação Integrada de O Liberal aguarda pelo posicionamento da Prefeitura de Ananindeua sobre o assunto.