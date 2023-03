Morador da Guanabara ataca e mata vizinho a facadas

Um suspeito ainda não identificado tirou a vida de Sidney Ataíde Gonçalves, de 54 anos, na manhã deste domingo (19). O crime aconteceu por volta das 8h, na Rua do Fio, entre as passagens Simões e Tiradentes, no bairro da Guanabara, no município de Ananindeua. A vítima recebeu quatro facadas, sendo uma nas costas, duas no abdômen e uma em um dos braços.

As primeiras informações apuradas sobre o caso dão conta de que o acusado teria destruído o carro de um morador, que estava estacionado na via pública. Sidney, que trabalhava para o proprietário do veículo depredado, teria tentado avisá-lo do ocorrido. Foi nesse momento que o acusado teria partido para cima da vítima e desferido os golpes de faca.

Sidney trabalhava em uma estância de propriedade do dono do carro quebrado, e estaria indo para o trabalho quando foi morto. O corpo dele foi encontrado no meio-fio da rua.

O crime chamou a atenção dos moradores e de quem passava pela Rua do Fio. Familiares, inconsolados e revoltados, lamentaram a violência praticada contra a vítima.

Violência

Uma guarnição de policiais militares, comandada pelo sargento Ronaldo Santos, da 1ª Companhia do 30º BPM, chegou logo ao local da ocorrência. Como disse o sargento Santos, a primeira informação que a Polícia recebeu foi de que o acusado havia surtado e, então, foi quebrar um carro de passeio que estava estacionado perto da vila onde ele e Sidney moravam. Em seguida, Sidney disse que ia contar ao dono do veículo; foi, então, que o acusado foi para cima dele e acabou esfaqueando a vítima, que era querida pelos moradores do perímetro. O autor dos golpes de faca fugiu do local.

Uma outra informação que circulou no local do crime foi de que não se trata de um surto psicótico, mas de consumo de droga - o acusado teria ingerido alta quantidade de de cocaína antes de fazer o que fez. O motivo para o crime seria o de vingança, porque o dono do carro estaria mexendo com a mulher do acusado.

Contudo, essas versões serão checadas pela Polícia que já detém informações sobre o suspeito do homicídio. Policiais da Divisão de Homicídios e peritos da Polícia Científica do Pará compareceram ao local da ocorrência. O dono do carro se dirigiu até a Delegacia de Ananindeua, para a confecção do Boletim de Ocorrência.

O delegado Davi Silveira, da Divisão de Homicídios, destacou que "vamos checar todas as informações sobre o fato, inclusive, a partir do trabalho da Polícia Científica sobre o detalhamento do óbito". Nem a vítima nem o acusado tem passagem pela Polícia, de acordo com o que foi levantado pelos policiais momentos depois do crime.