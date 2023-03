Incêndio atinge ao menos duas casas no Guamá, em Belém; vídeo

Ao menos duas casas foram atingidas, sendo a maior com três andares, por um incêndio na noite deste sábado (18), na travessa São Cristovão, próximo à passagem Albi Miranda,​ no bairro do Guamá, em Belém. Segundo o Centro Integrado de Operações (CIOp), as chamas iniciaram por voltas das 20h. Não há informações oficiais sobre as causas do acidente.

Parte da via segue interditada. Viaturas do Corpo de Bombeiros estão no local. Ainda de acordo com o CIOp, a incêndio está sob controle.

Cinco famílias foram impactadas pelo ocorrido. Não há informações de feridos. A Defesa Civil foi acionada para auxiliar os moradores desabrigados.

VEJA MAIS