RN: Depósito de medicamentos é incendiado em 4ª noite de ataques; Polícia prende membros de facção

Municípios do Rio Grande do Norte enfrentaram a quarta noite de ataques a prédios públicos, comerciais ou a veículos. Em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal, criminosos incendiaram a sede da Secretaria Municipal de Saúde, atingindo principalmente o depósito de medicamentos, que ficou destruído. A Prefeitura estima que o prejuízo só em medicamentos seja de mais de R$ 10 milhões.

De acordo com o prefeito Eraldo Paiva, no local, estavam armazenados todos os medicamentos do município para as unidades básicas de saúde. "Isso não é um ataque a uma pessoa, é um ataque a toda uma população que precisa desses remédios", declarou.

Os ataques começaram na madrugada de terça-feira (14) e, desde então, 44 cidades do Rio Grande do Nortes foram alvo dos criminosos. Pelo menos 72 pessoas foram presas, segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública.

Na manhã desta sexta-feira, uma operação conjunta das polícias civil, militar e federal, cumpriu 30 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão contra integrantes de facção suspeita de organizar os ataques.

O grupo alvo é uma 'célula' da facção chefiada por José Kemps Pereira de Araújo, de 45 anos, conhecido como Alicate, que já está preso e foi transferido da penitenciária de Alcaçuz para o presídio federal de Mossoró na última terça-feira (14).

O gatilho para os crimes, segundo informações do governo federal, teria sido a transferência para fora do estado, em janeiro, de chefes do Sindicato do Crime, principal facção no Rio Grande do Norte.