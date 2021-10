Prefeitura assina operação de crédito para beneficiar as áreas de saúde, infraestrutura e educação

Com o compromisso de melhorar a qualidade de vida dos munícipes, o prefeito de Ananindeua, Dr. Daniel, assinou uma operação de linha de crédito no valor de R$40 milhões de reais com a Caixa Econômica Federal. O prefeito anunciou que o recurso será investido na pasta de infraestrutura, saúde e educação.

"Se nós tivermos condições de melhorar a vida do munícipe, nós iremos fazer. Fui eleito pra isso, pra trabalhar e transformar a cidade. Vamos usar o recurso para mudar a cara da cidade e espero que ano que vem possamos assinar novas linhas de créditos," frisou o prefeito doutor Daniel.

Em relação à infraestrutura, os mercados do 40 Horas e do Aurá serão reformados com o recurso. Será feita ainda a requalificação do Canteiro Central do Paar, além do paisagismo das Avenidas Três Corações, Dom Vicente Zico e da Rua do Fio, próximo ao hospital Modelo. Outro espaço público que será beneficiado com o valor é a Praça Tancredo Neves, localizada no conjunto Cidade Nova IV, que será totalmente revitalizada.

Haverá também investimentos na área da saúde com a reforma de mais 15 Unidades Básicas de Saúde e o setor da Educação que contará com a revitalização de 17 escolas e construção de mais 3 creches.

Com as obras concluídas, o município ganhará com a redução dos custos públicos e privados e aumento da arrecadação com impostos sobre consumo. A expectativa é que a população tenha aumento de renda com maior rotatividade de transeuntes, melhorias na mobilidade e atendimento nos postos de saúde e mais qualidade na educação.

Este é o segundo crédito que o município contrata neste ano. No primeiro semestre, a primeira operação foi realizada no valor de 71 milhões. Os desembolsos serão feitos trimestralmente e o prazo de amortização será de 10 anos, com dois anos de carência.