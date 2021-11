Ananindeua terá seu primeiro Hospital Público Municipal

Foi aprovado, por meio de decreto municipal publicado no dia 20 de outubro, a desapropriação do prédio onde funcionava o antigo Hospital Camilo Salgado, localizado na rodovia Mário Covas. Com isso, a Prefeitura Municipal inicia em breve as obras de reforma e adaptação para a construção do primeiro Hospital Público Municipal de Ananindeua.

Segundo o prefeito Doutor Daniel, esse foi um grande ganho para o município. “Eu queria dizer a cada morador que agora o município já tem o seu primeiro Hospital Público Municipal. Com a desapropriação do antigo Hospital Camilo Salgado, teremos o nosso tão sonhado hospital público. Em breve vamos iniciar o processo de reforma e de adaptação para que ele possa atender e dar suporte para um dos nossos principais gargalos que são as nossas Unidades de Pronto Atendimento”, disse o gestor.

Consulta popular

“Queria avisar também que gostaria de fazer uma consulta popular, uma enquete para definir o novo nome do hospital, mas agora vamos continuar trabalhando para humanizá-lo e transformá-lo para que ele possa efetivamente ter um padrão de qualidade, um padrão de humanização e que traga para a saúde pública de Ananindeua um atendimento de qualidade”, disse o gestor.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau) o projeto de reforma e adequação estrutural está sendo finalizado e logo serão divulgadas definições como total de leitos e o perfil de atendimento.