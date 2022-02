Fevereiro Laranja: campanha alerta para doação de sangue a pacientes com leucemia

Considerada um tipo raro de câncer, a leucemia é discutida durante toda a campanha do Fevereiro Laranja, ou seja, mês dedicado a diversas ações para conscientizar e reforçar os cuidados, diagnóstico precoce e ainda o tratamento adequado para a doença. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), são esperados 10.810 novos casos de leucemia até o final de 2022 em todo o Brasil. No último levantamento do Inca, em 2020, foram registrados 320 casos no estado do Pará, sendo 180 em homens e 140 em mulheres.

Um assunto pouco comentado é a relevância da doação de sangue para pacientes com leucemia em quimioterapia ou ainda os que passam por transplantes de medula óssea. Segundo a médica onco-hematologista, Fernanda Cordeiro, esse tipo de neoplasia é capaz de atingir os glóbulos brancos, que podem ser encontrados na corrente sanguínea.

“O comportamento da doença funciona da seguinte forma: as células tronco, que têm o trabalho de produzir glóbulos brancos, vermelhos e plaquetas, acabam sofrendo com mutações genéticas, levando a produção de leucócitos anormais, ou seja, células cancerosas”, disse.

A profissional trabalha na Oncológica do Brasil, clínica que é referência na região norte quando o assunto é diagnóstico e tratamento do câncer em todas as suas fases. Ela completa ao afirmar que a leucemia causa “alteração na produção das outras células sanguíneas”.

Doação de sangue x Leucemia

Por conta da leucemia ou pela ação da quimioterapia, o paciente deixa de produzir células normais do sangue e, por isso, apresenta anemia grave e diminuição de contagem de plaquetas. Para a médica Fernanda, “essas células têm como principal função atuar na coagulação, ou seja, podem evitar sangramentos espontâneos ou controlar aqueles que acontecem por algum tipo de trauma”, enfatizou.

Mesmo sendo um procedimento simples, muitas pessoas ainda têm receio em fazer a doação, seja por medo ou até mesmo desconhecimento. A doação pode ocorrer de maneira tradicional e em poucos minutos.

Após o procedimento, o sangue captado é separado em hemocomponentes, sendo os principais o plasma, as plaquetas e o concentrado de hemácias, através da centrifugação da bolsa de sangue em aparelhos.

Para doar basta estar em bom estado de saúde, ter idade entre 16 e 69 anos e peso acima de 50 quilos, além de um documento de identificação. A doação pode ser feita na Fundação Hemopa, localizada na travessa Padre Eutíquio, no bairro da Batista Campos, em Belém.

Diagnóstico e tratamento da leucemia

Apesar de não existir cura para alguns casos da doença, a leucemia possui altas chances de recuperação, podendo chegar a até 90%, no caso das crianças, e 50% em pessoas até 60 anos. Mas para que o tratamento seja eficaz, é preciso identificar a doença o quanto antes com exames regulares.

O diagnóstico é feito por meio de exames laboratoriais, como o hemograma, mas é necessário que durante a consulta o paciente revele os sintomas anormais que está identificando, como anemia, cansaço e fadiga, queda de imunidade, infecção, febre, hematomas e sangramentos espontâneos.

Por meio dessas informações o especialista deverá incluir exames de bioquímica, de coagulação, além de mielograma, imunofenotipagem e cariótipo, que são os exames de medula óssea para identificar se há baixa na contagem de plaquetas.

O tratamento é feito em etapas, podendo chegar a até 2 anos, dependendo do tipo de leucemia. A Oncológica do Brasil presta serviços clínicos dos mais modernos do país, com uma equipe multi e especializada em análise genética para que seja identificada a doença com mais precisão.

Uma das ferramentas usadas na clínica é o Programa de Oncogenética, que busca promover um levantamento do histórico familiar de câncer do paciente e de seus familiares. Por isso apoiamos a campanha e incentivamos que você busque informações, esteja atento aos sinais do seu corpo e visite regularmente um médico para realizar exames periódicos.