Feira de Artesanato de Ananindeua vai até outubro

Após sucesso de vendas, o que a princípio seria apenas para uma semana, a feira do artesanato irá funcionar até o mês de outubro. A Feira é promovida pela Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), em parceria com o Shopping Metrópole e tem por finalidade fomentar a economia local e a valorização dos artesãos do município.

A feira foi idealizada para beneficiar os artesãos que possuem MEI (Microempreendedor Individual), mas também é uma oportunidade para os que ainda estão se organizando como microempreendedor, pois são oferecidos a eles cursos voltados para administração de negócios.

“Com a feira, estamos descobrindo muitos talentos, produtos bons e criativos dos nossos artesãos, que por conta da pandemia eles estavam sem vender, o que trouxe muita dificuldade financeira para eles. Então, essa foi a forma que encontramos para garantir a renda para os artesãos de Ananindeua, além de fomentar a economia do município e fortalecer o artesanato, também foi a oportunidade de regularizar os que se encontravam na informalidade , assim assegurando a eles uma série de benefícios”, concluiu a secretária de Desenvolvimento Econômico Ivelane Neves.

Com o sucesso nas vendas, abriu oportunidade para que os demais artesãos que não foram selecionados possam se inscrever novamente para suprir a grande procura. As inscrições já estão abertas e sendo realizadas na Sedec, localizada no Shopping Metrópole, Loja 107 AB.

Para beneficiar todos os artesãos do município, a organização optou em fazer um sistema de rodízio, sendo uma semana para cada artesão, os quais são escolhidos por sorteio. Hoje, a feira conta com a participação de 19 artesãos, um deles é a senhora Valterlina Cruz, que já trabalha há 20 anos como artesã e relata que a feira é uma chance para ter uma renda, já que estava sem nenhuma desde o início da pandemia.

“O que a Prefeitura está oferecendo para nós é muito importante e nunca nenhuma outra fez. Ficamos muito agradecidos por essa oportunidade de ampliar nossas vendas. É uma valorização que muda nossas vidas, estamos em uma estrutura adequada, onde podemos expor nosso trabalho. Minhas vendas aumentaram tanto que até para outros países já exportei, como Portugal e Turquia. Estou tendo a oportunidade de ter uma vida melhor. Agradeço por toda essa valorização que o prefeito está dispondo a nós”, finalizou.

Já para a artesã Monica Moraes, que trabalha há 14 anos com jóias e biojoias artesanais e com designer autoral, a feira é muito importante para a comercialização dos produtos.

“É muito bom poder ter um espaço para divulgar o nosso trabalho, além do reconhecimento que estamos recebendo, principalmente com essa pandemia que vivemos e que trouxe dificuldades para todos os artesãos. A exposição está ajudando muito a aumentar a comercialização dos nossos produtos. Fizemos uma produção exclusiva para a feira e vendemos logo nos primeiros dias. As pessoas estão nos procurando após a divulgação nas redes sociais da Prefeitura, então essa é uma oportunidade muito importante para todos nós. Já tivemos um aumento de 50% nas nossas vendas”, concluiu.

Telma Monteiro, que estava no shopping à passeio com sua filha, gostou da iniciativa da prefeitura em valorizar o trabalho de artesãos do município.

“Essa exposição é super criativa com produtos regionais, além de valorizar o trabalho dos artesãos. São produtos que normalmente compramos em lojas e ver eles expostos por nossos artesãos é muito satisfatório”, ponderou.

Serviço:

A Feira do Artesanato ocorrerá até o mês de outubro e está localizada no 2° piso do Shopping Metrópole, das 10h às 22h.