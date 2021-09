Júlia Seffer ganha centro de treinamento com temática ninja

Trabalhar com o que gosta e ter a liberdade de praticar o ofício através de estratégias atreladas ao passatempo predileto da infância é uma oportunidade para poucos. Foi a partir desse ponto de vista que os irmãos Paulo e Paula Bolton, ambos professores de educação física, tiveram a iniciativa de fundar o Centro de Treinamento Konoha Cross, adaptando o espaço da sala onde moram, no Conjunto Júlia Seffer, em Ananindeua.

O nome do espaço é inspirado no anime japonês “Naruto”, lançado em 1997. O anime é dividido em duas partes, a primeira se chama “Naruto”, e possui 9 temporadas. A segunda parte, denominada de “Naruto Shippuden”, contém mais 5 temporadas. Ao todo, contando as duas partes, são 576 episódios. No Brasil, a adaptação em português começou a ser transmitida em 2007, e rapidamente ganhou admiradores, fez sucesso e cativou a geração de jovens que cresceu nos anos 2000.

A professora Paula Bolton explica que o centro de treinamento foi pensado, sobretudo, para ser um lugar destinado à prática saudável para a comunidade. “A ideia por trás do Konoha é ser um lugar que agrega todas as faixas de idade, dos mais jovens até os idosos. Aqui é onde eu cresci, o nosso conjunto é carente desse tipo de espaço. Por isso, pensamos em proporcionar esse desenvolvimento físico e pessoal com a nossa estrutura”.

Ainda segundo Paula, o nome relacionado ao anime é derivado da paixão que ela e o irmão têm em comum pela trama. “Desde 2008, eu assisto Naruto, cresci com os ensinamentos, lições e a história que cada personagem passou dentro do desenho, foi algo que me inspirou. Assim como os personagens alcançam os seus objetivos no anime, o Konoha significa para mim a realização de sonhos e metas conquistadas. Nosso objetivo é desenvolver características do anime dentro do espaço, além de relembrar cenas marcantes. Escolhemos o nome Konoha porque é o nome da vila onde mora o personagem principal do anime”, afirma.

Professores oferecem saúde, qualidade de vida e um jeito ninja de ser (Divulgação)

O centro Konoha Cross funciona de segunda a sábado, de 6h da manhã às 20h da noite, com turmas de até seis alunos por horário. A metodologia é desenvolvida de forma exclusiva para cada aluno, e de acordo com a necessidade de evolução e aprimoramento da capacidade física e muscular observada pelos professores no dia a dia dos treinos, além de pregar o bem estar no decorrer dos exercícios. Desse modo, a academia visa estimular a dedicação, o foco e a performance de seus alunos.

Dentre as modalidades de treinamento, estão: turmas de CrossFit, CrossTraining funcional, musculação terapêutica, Mat Pilates, que são destinados aos alunos idosos e grupos especiais com aulas particulares, além da turma Kids, para as crianças e adolescentes. Ainda assim, o Konoha pretende abrir turmas para práticas aeróbicas, como a corrida de rua.

O professor Paulo Bolton, reforça que além das modalidades de treinos e acompanhamentos personalizados, estes não são os únicos serviços ofertados no espaço. “No Konoha Cross a gente busca sempre incentivar os nossos alunos, criamos desafios e novos projetos com premiações. No nosso perfil do Instagram disponibilizamos dicas do que comer antes e depois dos treinos oferecendo todo o apoio. Com isso, o objetivo é proporcionar uma experiência semelhante ao Naruto, o personagem principal da série. Quando ele passa por um treinamento muito intenso e exaustivo com o mestre Jiraya, onde o Naruto é lapidado dia após dia, até ele aprender e aperfeiçoar o Rasengan e o Jutsu clone das sombras, que são as principais técnicas ninja dele. Então, é basicamente nesse sentido que a gente deseja lapidar os nossos alunos também”.

Para a aluna Lanna Albuquerque, a academia é uma ótima opção para quem não gosta das academias convencionais. “Eu já treino no Konoha há pouco mais de um mês, estou gostando bastante, faço cross trainer. É uma experiência diferente do que se vê nas academias tradicionais, onde se tem muita repetição, e o mesmo movimento. No Konoha não, é sempre um treino diferenciado, um dia é treino de impacto, no outro é de resistência. Fora que por ser um lugar reservado, eu me sinto mais à vontade. Estou saindo do sedentarismo e o meu estilo ninja está evoluindo”, relata.

O aluno João Santana revela que adorou o estilo da academia e o conceito que retrata o famoso anime. “Sou muito fã de Naruto, achei muito legal esse estilo autêntico e diferente da academia, além dos treinos e o acompanhamento dos professores, que são excelentes. Pretendo voltar a assistir novamente o anime, pelo fato de treinar aqui e observar os detalhes do lugar”