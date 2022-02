Vereadores de Ananindeua homenageiam Manoel Pioneiro pelo seu aniversário

O ex-prefeito de Ananindeua Manoel Pioneiro foi homenageado por vereadores durante sessão da Câmara Municipal de Ananindeua, realizada na manhã desta terça-feira (1º). Em seu pronunciamento, o presidente Rui Begot (Avante) parabenizou o político pelo seu aniversário e convocou a Casa para uma sessão solene para homenageá-lo.

“Convido a todos aqui presente para homenagearmos o ex-prefeito dessa cidade, em sessão solene na próxima semana. O Pioneiro, como é popularmente conhecido, ajudou a fazer esta cidade crescer e por isso, a data não pode passar em branco”, disse Begot.

Não será a primeira vez que Pioneiro é homenageado na Casa Legislativa. Em 2020, o ex-prefeito recebeu a Comenda Joaquim Magalhães Barata.

Pioneiro começou sua carreira na política como vereador na cidade metropolitana no ano de 1988. Depois que terminou seu mandato, foi deputado estadual e voltou à Ananindeua como prefeito eleito em 1996, sendo reeleito para o cargo máximo do município em 2000, após uma votação que o tornou o candidato eleito mais votado no Pará e o segundo mais votado do Brasil.

Em 2012, retornou pela terceira vez como prefeito do município, assumindo, assim, a gestão municipal da segunda maior cidade do Estado do Pará. Em 2016, foi reeleito pela quarta vez, com 55% dos votos, ou seja, cerca de 127.906 eleitores.

Veja as pautas que estão tramitando na Câmara Municipal de Ananindeua

Projeto de Lei nº 001/2021: Institui a Política Municipal de Fomento do Cooperativismo e Associativismo do Município de Ananindeua, e dá outras providências.

Origem: Poder Legislativo

Autor: Vereador Félix Júnior

Projeto de Lei nº 002/2022: Dispõe sobre denominação a Praça do Conjunto Jardim Ananindeua, como “Praça Raimundo Nonato Rodrigues Gomes”.

Origem: Poder Legislativo

Autor: Vereador Fabrício Miranda

Projeto de Lei nº 003/2022: Dispõe sobre a denominação do Mercado do Elo Perdido como Mercado da Independência, e dá outras providências.

Origem: Poder Legislativo

Autor: Vereador Fabrício Miranda

AnteProjeto de Emenda Modificativa nº 002/2022: Dispõe sobre a alteração do Art. 5° da Lei Ordinária nº 2.759 de 15 de dezembro de 2015 que institui no âmbito do Município de Ananindeua o mês da Escola Bíblica de Férias, e dá outras providências.

Origem: Poder Legislativo

Autor: Vereador Aurélio Rodrigues

Ante Projeto de Lei nº 003/2022: Institui, no âmbito do Município de Ananindeua, a inserção da disciplina “Noções de Educação para o Trânsito” na grade extracurricular de ensino, e dá outras providências.

Origem: Poder Legislativa

Autor: Vereador Braga

Projeto de Indicação nº 004/2022: Dispõe sobre a criação do serviço público de Loteria no Município de Ananindeua.

Origem: Poder Legislativo

Autor: Vereador Rui Begot