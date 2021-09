Saiba quais cursos profissionalizantes estão com matrículas abertas em Ananindeua

Com um dos piores índices de desemprego no Brasil, que esse ano chegou ao recorde de 14,7%, se profissionalizar é uma saída para sair na frente na hora de se candidatar a uma vaga no mercado de trabalho. Segundo a gerente da unidade Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) em Ananindeua, Vivia Castro, além da crise causada pela pandemia da covid-19, a falta de profissionais qualificados é um fator que dificulta a contratação de novos trabalhadores.

"Atualmente está mais difícil e demorado conseguir uma vaga de emprego, não somente pela crise, mas pela falta de candidatos com o perfil exigido. As empresas querem mais do que nunca um currículo recheado. Hoje muitas empresas preferem contratar alguém pronto, preparado, isso diminui custos com treinamentos”, disse.

Para quem deseja se preparar para o mercado de trabalho, o Senac Ananindeua, situado na BR-316, km 4, tem hoje 130 vagas abertas para matrícula em diferentes cursos. Segundo a gerente, os mais procurados são: Assistente Administrativo, Informática Básica e Operador de Caixa.

O cursos disponíveis são: Operador de Caixa, Desenvolvimento de Equipes, Assistente Administrativo, Informática Básica, Doces para Festas, Panificação Caseira, Técnicas Básicas em Confeitaria. As capacitações têm valor de investimento a partir de R$90,00 (valor único), com possibilidades de parcelamento no cartão de crédito.

As matrículas ocorrem presencialmente na unidade Senac em Ananindeua. É necessário ter em mãos original e cópia de RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade, conforme o requisito de cada curso. O curso de Assistente Administrativo ocorre de modo semipresencial, ou seja, contempla aulas virtuais e presenciais. Já nos demais cursos ocorrem presencialmente, obedecendo normas de distanciamento entre os alunos e demais protocolos de saúde e prevenção à covid-19, sendo também obrigatório o uso de máscara em todas as dependências do Senac.

Sobre o Senac

O Senac é o Serviço Nacional de Aprendizagem comercial, instituição brasileira de educação profissional aberta a toda a sociedade, que tem como missão desenvolver pessoas e organizações para o mundo do trabalho. A unidade do Senac em Ananindeua completou 2 anos de funcionamento no último dia 1º de agosto, possibilitando melhor alcance do Senac ao público da Região Metropolitana da capital.

As formações do Senac capacitam e aperfeiçoam o aluno que pretende entrar, reingressar ou se atualizar para o mercado de trabalho. Com programações e grades curriculares constantemente atualizadas, os cursos de Formação Inicial e Continuada, os chamados cursos livres, desenvolvem no aluno as competências necessárias para que ele desempenhe uma ocupação profissional, o que possibilita inserção imediata no mundo do trabalho e permite trilhar uma carreira em constante crescimento.

O certificado de curso do Senac tem reconhecimento nacional. Além disso, concluintes de cursos de qualificação podem cadastrar-se no Banco de Oportunidades, um serviço do Senac Pará que aproxima profissionais formados pela instituição e empresas que buscam novos colaboradores.

No site www.pa.senac.br é possível saber mais sobre o Banco de Oportunidades e conferir a agenda completa de cursos de todas as unidades do Senac no Pará, além de outras informações, como por exemplo os editais do Programa Senac Gratuidade, destinado a pessoas de baixa renda.

Serviço:

O Senac em Ananindeua fica na Rodovia BR-316, Km 04, Guanabara (em frente ao Parque Ambiental Antônio Danúbio).

Telefones: (91) 3245-0736 / 3197- 0132/ 0800 701 4492

E-mail: atendimento@pa.senac.br.

O horário de funcionamento do Senac Ananindeua é de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h

Agenda Senac Ananindeua Setembro

Operador de caixa (160h)

Segmento Comércio

Período: 13/09 a 16/11/2021

Horário: 18h às 22h – segunda a sexta

Requisitos: Ensino Fundamental Completo

Idade mínima de 16 anos

Doces para festas (20h)

Segmento Produção de Alimentos

Período: 13/09 a 17/09/2021

Horário: 14h às 18h – segunda a sexta

Requisitos: Idade mínima de 16 anos

Assistente Administrativo (160h)

Semipresencial Segmento Gestão

Período: 20/09 a 23/11/2021

Horário: 18h às 22h – segunda a sexta

Requisitos: Ensino médio Incompleto

Idade mínima de 15 anos

Informática Básica (160h)

Segmento Tecnologia da Informação

Período: 18/10 a 17/12/2021

Horário: 08h às 12h – segunda a sexta

Requisitos: Ensino Fundamental incompleto - 6ª ano

Idade mínima de 14 anos

Panificação Caseira (20h)

Segmento Produção de Alimentos

Período: 18/10 a 22/10/2021

Horário: 18h às 22h – segunda a sexta

Requisitos: Idade mínima de 16 anos