'Pedal Rosa' pode virar lei em Ananindeua

O mês de outubro, conhecido como "Outubro Rosa", é o mês da conscientização da prevenção ao câncer de mama e colo de útero. Desde 2017 anos uma programação conhecida como “Pedal Rosa” é realizada em Ananindeua para chamar atenção das mulheres à campanha, e, agora, pode virar Lei Municipal.

De autoria da vereadora Francy Pereira (PSDB), o Projeto de Lei nº 004/202 foi apresentado na Câmara Municipal durante sessão ordinária desta quarta-feira (9). Na ocasião, a mesa diretora encaminhou a matéria para análise das comissões.

A proposta é que o passeio ciclístico faça parte do calendário oficial da programação da “Campanha Outubro Rosa”, ocorrendo efetivamente no terceiro sábado do mês de outubro. Segundo a autora, o objetivo é conscientizar sobre a importância da prevenção pelo diagnóstico precoce.

“Pedal Rosa é um dos projetos mais importantes da minha vida. Durante essa programação, a gente alerta sobre a necessidade de se fazer um diagnóstico precoce, distribuímos informativos, realizamos palestras, além do passeio ciclístico, onde sempre ouvimos histórias de mulheres que superaram o câncer. Caso entre no calendário municipal, será um ganho para todas as mulheres de Ananindeua”, disse Francy.

O câncer de mama é o desenvolvimento anormal das células da glândula mamária, que passam a se multiplicar repetidamente até formarem um tumor. Este é o segundo tipo de tumor com maior incidência em todo o mundo, sendo o mais comum entre as mulheres.

Novo cemitério em Ananindeua

Também tramita na Câmara o Projeto de Lei nº 005/2022 que trata sobre a construção e implantação, funcionamento e administração de um novo Cemitério Público Municipal em Ananindeua. A iniciativa é da vereadora Francy Pereira (PSDB).

A proposta indica que a administração e fiscalização deve ser de responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social, podendo o Chefe do Poder Executivo proceder à concessão dos serviços cemiteriais, pelo prazo máximo de 20 anos, permanecendo sob a responsabilidade daquela Secretaria o acompanhamento e fiscalização dos serviços prestados.

Sessão homenageou Manoel Pioneiro (Ricardo Amanajás)

Sessão especial da Câmara

Após sessão ordinária, vereadores realizaram uma sessão especial para homenagear o ex-prefeito de Ananindeua, Manoel Pioneiro, por seu aniversário, que foi na última terça-feira (1°). Estiveram presentes, além dos parlamentares, o prefeito Daniel Santos, vice Erick Monteiro e o homenageado. A solenidade foi realizada no auditório da Associação Empresarial de Ananindeua (ACIA).

Não foi a primeira vez que Pioneiro foi homenageado na Casa Legislativa. Em 2020, o ex-prefeito recebeu a Comenda Joaquim Magalhães Barata.

Pioneiro começou sua carreira na política como vereador na cidade metropolitana no ano de 1988. Depois que terminou seu mandato, foi deputado estadual e voltou a Ananindeua como prefeito eleito em 1996, sendo reeleito para o cargo máximo do município em 2000, após uma votação que o tornou o candidato eleito mais votado no Pará e o segundo mais votado do Brasil.

Em 2012, retornou pela terceira vez como prefeito do município, assumindo, assim, a gestão municipal da segunda maior cidade do Estado do Pará. Em 2016, foi reeleito pela quarta vez, com 55% dos votos, ou seja, cerca de 127.906 eleitores.