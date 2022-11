"Doutor" é morto com golpe certeiro de faca, no Coqueiro, em Ananindeua, neste domingo (13)

Antônio Luís Sales de Oliveira, 61 anos, era uma pessoa que fazia "bicos" para sobreviver e costumava alegrar os moradores da área do bairro 40 Horas, no Município de Ananindeua, na Grande Belém. Mas, no começo da tarde deste domingo (13), por volta de 14h20, na esquina da passagem da Índia com avenida Hélio Gueiros, em frente ao Centro de Atividades do Serviço Social do Comércio (Sesc), "Doutor" foi morto com um golpe certeiro de faca do tipo peixeira logo abaixo do coração. Com esse fato, moradores compareceram ao local do crime e lamentaram o fato.

"Ele morava aqui perto, na passagem Damasceno, morava sozinho", contou uma senhora bem perto do corpo da vítima, ao lado qual estava uma peruca verde, um óculos e uma prendedor de cabelo. "Ele usava sempre essa peruca e muitos cordões, como ele chamava todo mundo de "Doutor" e "Doutora", ganhou o apelido de Doutor", acrescentou a moradora acompanhada de uma jovem. Ele vivia de "bicos", como capinar em condomínios e limpar valas, o que fazia até por um prato de comida.

Em investigação

"Doutor" era uma pessoa alegre, tinha um casal de filhos, mas optou por morar sozinho. Ele residia na passagem Damasceno há cerca de dez anos. Como era usuário de drogas, esse fato pode ter provocado a morte dele, por alguma disputa ou débito relacionados ao consumo de entorpecentes.

De acordo com informaões obtidas pela Polícia Militar e pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil, a vítima discutiu com um homem que a esfaqueou. Mesmo ferido gravemente, "Doutor" correu da passagem da Índia em direção à avenida Governador Hélio Gueiros. Quase ao chegar a essa avenida, ele caiu ao solo e morreu.

A vítima gostava de usar cordões, e, então, a Polícia Científica encontrou junto ao corpo do homem quatro desses acessórios. Também estavam com "Doutor" um baralho, pote com gengibre em pó e ainda uma chave de fenda em um bolso da bermuda jeans que usava e uma pequena faca na cintura. A arma branca usada pelo autor do homicidio foi uma faca de cabo branco do tipo peixeira. A vítima usava uma camisa vermelha, e nenhum objeto dela foi levado.

"A viatura 0617 foi acionada para conferir um esfaqueamento na passagem da Índia com a avenida Hélio Gueiros, e ao chegar ao local o cidadão já se encontrava em óbito, vítima de esfaqueamento, e o pessoal da área comenta que o algoz é um tal de 'Risadinha'", relatou um policial militar que compareceu ao local do crime. O corpo de "Doutor" foi coberto com um lençol até a chegada dos peritos da Polícia Científica.